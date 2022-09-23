原标题：多个“灾难性”气候临界点值得警惕

德国波茨坦气候影响研究所近期进行的一项重要研究显示，迄今为止人类活动导致全球气温上升1.1摄氏度，由此引发的气候危机已经令世界濒临5个“灾难性”临界点，其中包括格陵兰岛冰盖融化等。

研究人员指出，触发临界点将给世界带来巨大影响，为维持地球上的宜居条件并使社会保持稳定，人们必须竭尽所能防止越过临界点。通过立即快速减少温室气体排放，人类可以减少跨越临界点的可能性。

五个危险临界点

波茨坦气候影响研究所在《科学》杂志上刊文称，他们评估了2008年以来的200多项研究，这些研究涉及过往临界点、气候观测和建模，总共发现了16个临界点的证据，其中9个全球性临界点包括：格陵兰岛冰盖融化、南极西部冰盖崩塌、南极东部一处冰盖崩塌、南极东部另一处冰盖崩塌、大西洋经圈翻转环流（AMOC）局部崩溃、AMOC全部崩溃、亚马孙雨林消亡、永久冻土融化，以及北极地区海冰在冬季流失。

研究显示，世界濒临五个危险的临界点：格陵兰岛冰盖融化、北大西洋一条关键洋流崩溃、富含碳的永久冻土突然融化、拉布拉多海对流的崩溃以及热带珊瑚礁的大规模死亡。

该研究报告称，在气温升高1.5摄氏度（目前预计的最低升温幅度）的情况下，这五个临界点中的四个会从“有可能达到”变为“很有可能达到”，另有五个临界点变为“有可能达到”，包括北方大片森林发生变化和几乎所有高山冰川消失。达到临界点指的是，越过一个气温临界值，导致气候系统发生即使全球变暖结束也无法停止的变化。

研究报告主要作者、英国埃克塞特大学的戴维·阿姆斯特朗·麦凯博士表示，“我们可以看到南极西部和格陵兰冰原部分地区、永久冻土区、亚马孙雨林以及潜在的大西洋翻转环流已经出现不稳定迹象”。

英国《卫报》网站在9月8日的报道中指出，据科学家统计，全球升温幅度至少需要达到2摄氏度才会触发剩余六个临界点。这些临界点将在几年到几百年不等的时间里产生影响。

研究人员由此得出结论称：“在全球升温幅度超过1摄氏度的情况下，地球已经离开了一个‘安全的’气候状态。”

德国慕尼黑理工大学尼可拉斯·伯尔斯教授说：“这份报告及时更新了地球上潜在临界点的信息。在气温进一步上升的情况下，触发临界点的威胁是真实存在的。”

联合国政府间气候变化专门委员会最近发布的一份报告称，在全球升温2摄氏度的情况下，触发气候临界点的风险会变得很大。

达到临界点的重要影响

达到临界点将给世界带来重要影响，比如格陵兰岛冰盖融化最终会导致海平面大幅上升，北大西洋的关键洋流崩溃则会扰乱数十亿人获取食物所依赖的降雨。

最近的研究显示，亚马孙雨林出现了不稳定的迹象。亚马孙雨林的消失将对全球气候和生物多样性以及格陵兰岛冰盖和AMOC产生深远影响。而且，在评估亚马孙雨林相关临界点时，研究人员没有将砍伐森林的影响考虑在内。麦凯说：“气候变暖和砍伐森林的共同作用可能会大大加速这一进程。”

另外七个临界点将造成严重的区域性影响，其中两个是：热带珊瑚礁消亡和西非季风发生变化。科学家仍在研究的其他潜在临界点包括：海洋氧气流失和印度夏季季风发生重大变化。

研究人员指出，即使温度停止上升，一旦冰盖、海洋或雨林超过临界点，它也将继续改变到一个新的状态。过渡所需的时间取决于系统，从几十年到数千年不等。如生态系统和大气环流模式变化很快，而冰盖崩塌速度较慢，但不可避免地导致海平面上升几米。

作者之一、波茨坦气候影响研究所研究员理查德·温克尔曼表示，越过一个临界点通常很有可能触发其他临界点，进而产生级联效应。但这种效应仍在研究中，因此并未包含在这份研究报告中。这意味着，这份报告展示的可能是最低危险。

尽力防止越过临界点

研究小组成员、波茨坦气候影响研究所所长约翰·罗克斯特伦教授说：“世界正在走向全球升温2到3摄氏度的未来。”

他还说：“这使得地球未来很可能越过多个危险临界点，这些临界点对全世界的人们来说将是灾难性的。为维持地球上的宜居条件并使社会保持稳定，我们必须竭尽所能防止越过临界点。”

麦凯说：“这项研究的确证实了为什么《巴黎协定》设定1.5摄氏度的目标如此重要，且人们必须为之努力。通过立即快速减少温室气体排放，人类可以减少跨越临界点的可能性。”

他进一步指出，要想缩减关键气温临界值的范围，还需开展更多研究，当前的估值仍不准确。

瑞士伯尔尼大学的托马斯·斯托克尔教授指出：“我们还远未完成涉及临界点的科学研究，它才刚刚开始。要解答什么样的升温幅度对哪个临界点至关重要的问题，我们需要更好的模型。”

(责编：赵竹青、陈键)

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