原标题：木星将与地球进行59年来“最亲密接触”

据美国太空网20日报道，26日左右，太阳系中最大的行星木星将与地球进行59年来“最亲密接触”，从地球上看，届时这颗气态巨行星将位于太阳的另一侧，这就是所谓的木星对冲。

美国国家航空航天局（NASA）马歇尔太空飞行中心的天体物理学家亚当·科贝尔斯基解释称，木星对冲很常见，每13个月发生一次，但对冲很少发生在木星最接近地球的地方——近地点。不过今年，木星将在25日最接近地球，26日发生对冲，届时其在天空中将异常明亮和巨大，为人们观察其特征提供了独特的机会。

NASA的声明称，下周木星在与地球“亲密接触”时，与地球的距离最近为5.9亿公里，最远为9.6亿公里。上一次木星与地球如此接近发生于1963年10月，那次也是天文观测者最近一次能在天空中看到如此巨大和明亮的木星。

科贝尔斯基说：“木星和地球之间‘亲密接触’意味着我们可以从地球上看到木星一些最迷人的特征。如果使用好的双筒望远镜，至少可以看到三四颗伽利略卫星。”

迄今已知木星有79颗卫星，伽利略卫星是其中最大的四颗。这些卫星被命名为木卫一、木卫二、木卫三和木卫四。其中冰冷的木卫二“欧罗巴”下面隐藏着一片广阔的海洋，成为研究太阳系其他地方是否存在生命的主要目标。欧洲航天局的“欧罗巴快帆”将探测这颗卫星，其发射计划不早于2024年。此外，欧洲航天局还将发射“木星冰月”航天器，探索三颗伽利略卫星，发射时间暂定为2023年4月。（记者刘霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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