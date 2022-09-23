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《技术经理人能力评价规范》发布

2022年09月23日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：《技术经理人能力评价规范》发布

　　记者22日从科技部科技评估中心获悉，日前，全国首个技术经理人能力评价团体标准——T/CASTEM 1007—2022《技术经理人能力评价规范》正式发布，标志着技术经理人能力建设和等级评价步入标准化、规范化、制度化发展轨道。

　　该标准由科技部科技评估中心联合中国科技评估与成果管理研究会、科技部科技人才交流开发服务中心等共同起草。培育和促进技术经理人发展，是《中华人民共和国促进科技成果转化法》及其系列配套政策、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出的重要工作部署。

　　作为推动科技成果转移转化的中坚力量，技术经理人自身能力的高低成为决定科技成果转移转化成败的关键因素。为此，科技部科技评估中心联合科技成果转化领域的多家资深单位，全面推进技术经理人能力评价相关标准的研制，积极打造技术经理人能力建设、职业发展和等级评价一体化的标准体系。

　　据介绍，《技术经理人能力评价规范》规定了技术经理人职能、能力总体要求、能力评价分级与要求、能力评价组织实施和评价结果应用，可作为对技术经理人进行评价、培养、认定、考核、激励的指导性文件。

　　该规范还提出了不同等级技术经理人应具备的能力要求，重点打造形成层级分明、指标明确、渠道畅通的能力建设和评价体系，有利于技术经理人能力建设和等级评价更加规范统一，科技成果转化生态体系更加完善。

　　值得关注的是，7月11日，《中华人民共和国职业分类大典》（2022版）面向社会进行公示，在科技部指导下，科技部科技评估中心推动技术经理人作为新职业纳入其中。《技术经理人能力评价规范》形成了初、中、高级技术经理人能力发展体系，使得技术经理人职业发展通道更加畅通。（记者刘垠）

(责编：赵竹青、陈键)
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