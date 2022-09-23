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新能源锂电铜箔核心装备大直径阴极辊再填国内空白

2022年09月23日10:04 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者赵竹青）记者从中国航天科技集团有限公司四院获悉，9月22日，由该院自主研制并率先合格交付客户的国内首个直径3米的新能源锂电铜箔核心装备阴极辊新产品在陕西西安发布面市，标志着我国超大直径阴极辊制造技术实现了新的突破。

这是四院7414厂继2016年成功研制直径2.7米阴极辊、一举打破国外企业长期对高端大直径阴极辊技术市场的垄断后，取得的又一重大成果，再次填补了国内行业技术空白。

同时，该厂大直径阴极辊的月产能力也突破了百台，大幅提升了国内铜箔生产企业建线扩能所需阴极辊的供应能力。

近年来，我国新能源汽车行业快速发展，锂离子电池市场需求量不断增长，进而带动电解铜箔产品在该领域应用需求的极速增长。但在2016年前，国内阴极辊设计制造水平一直停留在2米直径以内。

面对锂电用高端铜箔的大直径阴极辊技术和市场一直被国外企业垄断的现实，以阴极辊制造为重要民用产业项目的四院下决心研制出属于中国人自己的大直径阴极辊，扛起以科技自立自强推动国家产业转型升级和锂电新能源汽车等新兴产业发展的重任。

2016年1月30日，首件直径2.7米的金属钛筒旋压成型获得成功。当年5月1日，国内首台拥有完全自主知识产权的直径2.7米阴极辊在该厂顺利下线。

此后，7414厂与原材料冶炼锻造企业和行业专家，以及西安交大、西工大等高校联合开展技术攻关，于2020年研制出2.7米“新一代高精度进口替代阴极辊”。

据统计，仅2016年下半年至2022年上半年，该厂就为国内50余家铜箔生产企业生产制造了上千台各种规格的阴极辊，累计签订合同近50亿元，产品国内市场占有率达70%以上。

(责编：赵竹青、吕骞)
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