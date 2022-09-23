人民网记者 申佳平

“喷灌、滴灌都能选，需要浇哪，就点哪个阀门。”坐在房间看着电影，安徽砀山的朱师傅向记者展示手机里的智能浇水系统，轻轻点击了几下，几十米开外的梨园里，就响起了齐刷刷的喷水声。

“高科技好啊！现在我一个人就能浇100 多亩地，以前一个人一次也就能浇几亩吧。”朱师傅喜滋滋地说，自己种梨六十多年，之前也对新奇的智能化设备抱有怀疑态度。但没想到今年果园一经“数字化”，很顺利地就迎来了“数字梨”大丰收，100多亩的梨园收成提高到了100多万人民币。如今，朱师傅已经成为了响当当的数字“新”果农。

安徽砀山是安徽省最北端的县城，有几千年的梨树种植历史，是“中国酥梨之乡”，现有近百万亩连片生态果园，年产各类水果30亿斤，其中砀山酥梨约15亿斤。

近年来，在数字技术的加持下，砀山酥梨迎来了发展新变化。朱师傅介绍，自家果园从传统果园变身“数字果园”，运用的是由阿里云、中国农科院郑州果树所联合研发的“数字种植模型”。“现在这种‘数字梨’糖度能达到13度以上，比之前普通的梨更甜，克重能比普通梨重100克左右，大小也相对更平均，大家都更愿意买！”朱师傅高兴地说。

据了解，该模型基于大数据和人工智能技术，通过对梨园进行数字化改造。物联网设备可以实现果树生长环境动态监测，形成土壤温度、湿度、PH值、盐度等实时数据。

“我们的目标是，让不会种梨的人也能把梨种好。”中国农科院郑州果树所栽培中心副主任司鹏表示，该种植模型可以实现种植环境更趋于一致性，推动灌溉、营养管理等关键农事作业过程标准化，最终使成熟果品在品种、口感等方面实现一致性。

阿里巴巴农业数字化技术员孙晓光表示，基于砀山酥梨的品牌效应，阿里云致力于探索出一种低成本、可推广的数字化运用模式，推动数字化从餐桌走向土地，从而帮助更广大的果农群体享受到农业数字化浪潮的红利，帮助果农真正有信心、有能力生产高端果品，提高种植效率和家庭收益。

(责编：申佳平、吕骞)

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