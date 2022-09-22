人民网记者 李楠桦

当人民网调研组一行人来到建设中的伶仃洋大桥时，天气预报播报第7号台风“木兰”即将在广东登陆。尽管眼前还是丽日和风，但这座尚未完工的“最高海中大桥”该如何抵御疾风骤雨，我们还是不禁捏了把汗。

伶仃洋大桥全长2826米，是深中通道桥梁工程的核心。大桥两个索塔高270米，相当于90层楼高，建成后将是全球最高海中大桥。

“我们有一大法宝!”中交二航局深中通道项目合约部部长周先勇告诉记者，为应对施工区域气候复杂多变、灾害性天气频繁等挑战，中交二航局自主研发了“竖向移动工厂”，将施工全过程的人、机、料、物、法、环等要素进行全方位实时监测与控制，从而更好适应伶仃洋大桥全海上的作业环境。

据介绍，所谓“竖向移动工厂”，在实际工程中应叫做“一体化智能筑塔机”，是整合了混凝土桥塔工业化建造成套技术的智能化筑塔平台，具有钢筋部品调位、混凝土自动辅助布料及振捣、智能养护和应急逃生等功能，能够随塔身浇筑进度同步爬升作业。

在一线工作了近30年的产业工人谢芝安回忆，以前修建大桥时，都是在塔柱爬上爬下作业，即使塔高才几十米，也“累得很、晃得很、慌得很”。为了减少上下次数，工人们经常不喝水、不上厕所。

“这个筑塔把我们保护得严严实实，布料、振捣、养护都实现了自动化，还配备卫生间、休息区和遮风挡雨的伸缩平台，非常‘高大上’！”说起“竖向移动工厂”，谢芝安有夸不完的话。

“相比传统爬模工艺，‘竖向移动工厂’能使塔柱的爬升速度达到1.2米/天，提高了1.5倍。”中交二航局深中通道S04项目部副经理王东志说。

据了解，“竖向移动工厂”的研制是在已运用几十年、相对稳定成熟的液压爬模技术之外另辟蹊径，过程并不容易。项目团队多方考察，经过一年零五个月的技术自主研发，“全套图纸摞起来都有半人高”。

制图：郭思邈

建成后的伶仃洋大桥将创下多个“世界之最”：大桥主跨1666米，为世界最大跨径海中钢箱梁悬索桥；主塔采用门式构造，高270米，为世界最高海中桥塔；大桥有东、西两个锚碇，单个锚碇锚体长61.14米、宽83米、高38.51米，面积相当于17个国际标准篮球场，重约100万吨，为世界最大海中锚碇。

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(责编：李楠桦、吕骞)

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