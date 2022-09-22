人民网记者 车柯蒙

今年以来，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，通过政策“组合拳”为企业纾困解难，提振市场主体信心，激发市场主体活力，助力稳住宏观经济大盘。

近日，由国家税务总局税收宣传中心主办的“喜迎党的二十大 退减缓免税费促发展”网评品牌活动在京举行。记者参访国家税务总局12366北京纳税服务中心、国家税务总局北京市朝阳区税务局“云厅”，走进部分在京企业，深入了解在落实新的组合式税费支持政策过程中，税务部门优化税收营商环境和打造智慧税务的实践。

税费优惠“组合拳”落实落细 市场主体发展添活力

近年来，随着互联网技术的发展，中国书店不断创新经营模式，并借助增值税免税等税收政策优势，提升老字号企业的市场竞争力和文化影响力。

走访过程中，不难发现税收红利不仅为老字号转型增信心，更为前沿高科技企业发展提供动能。

同在西城区，成立于2014年的奇安信科技集团股份有限公司致力于为政府、企业用户提供网络安全产品和服务，近四年研发投入超过36亿元。“国家税收优惠政策的红利，为企业后续科技创新提供了坚实有力的政策和资金支持。”公司相关负责人表示。

“西城区税务局地处首都核心功能区，所辖企业类型繁多，既有百年文化类老字号企业，也有体现经济最前沿的金融科技型企业。”国家税务总局北京市西城区税务局党委委员、副局长李冬梅表示，税务部门将高效落实退税减税助企政策，全力服务区域经济社会高质量发展。

据国家税务总局北京市税务局退税减税办副主任赵卉竹介绍，截至8月31日，北京市累计新增减税降费及退税缓税缓费超1600亿元。

“从4月1日大规模增值税留抵退税政策实施至8月31日，北京市已有967亿元退税款退到纳税人账上，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策59亿元，已累计有1026亿元退税款退到纳税人账户，超过去年全年退税规模的3倍。”赵卉竹对人民网记者表示，新政实施以来，小微企业是最大的受益主体，4月以来共有7.2万户小微企业获得退税款252.8亿元，户数占比92.3%。

政策红利有效引导社会预期，激发市场主体活力，对稳定宏观经济大盘提供了重要支撑。

深耕“智慧税务”建设 优化首都税收营商环境

走进国家税务总局北京市朝阳区税务局“云厅”，“定制e服务”能完善纳税人精准画像，为其推送定制化消息提醒；事中应用“在线导办+电话辅导”能有效实现随办随问的“一对一”精准个性化辅导，精细化、智能化、个性化的纳税服务正在这里实现。

“朝阳‘云厅’办税新模式，将原大厅岗位科学整合，释放人力资源百余人，办税效率大幅提升。”国家税务总局北京市朝阳区税务局副局长王磊表示。

在我国，税务部门与市场主体打交道多，与老百姓联系较为紧密。如何提升纳税人、缴费人获得感，提高征管效能？近年来，税务部门不断拓展“非接触式”办税缴费服务，让“一次不用跑”覆盖绝大多数办税缴费场景；不仅如此，还积极推进“智慧税务”建设，实现纳税服务线上线下齐发展、更加注重满足个性化需求。

今年4月，国家税务总局发布新版《“非接触式”办税缴费事项清单》，在去年已经推出214个事项的基础上，再新增19个事项，将“非接触式”办税缴费事项拓展至233项。至此，除法律规定要求和需线下实物交付的以外，纳税人和缴费人的主要办税缴费事项已全部纳入“非接触式”办理。

赵卉竹表示，下一步，北京市税务局将以“智慧税务”建设的新成果，助推大规模增值税留抵退税等新的组合式税费支持政策落稳落准、落优落细，全力以赴服务在京企业转型升级、创新发展。

(责编：王仁宏、吕骞)

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