人民网北京9月22日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，秋粮收获2.46亿亩，进度近两成。主产区丰收在望。

伴随着阵阵机器的轰鸣声，河南省滑县高平镇石营村的一排排挺立着的玉米植株连秆带穗被卷入机械中，摘棒、剥壳一气呵成，一穗穗颗粒饱满、色泽金黄的玉米棒倾泻而出，很快就装满了运粮车。

由于今年雨水均匀丰沛，加上田间管理指导到位，种粮户石发己家的100多亩玉米颗粒饱满、长势喜人。“现在玉米已收获超50多亩，从现在的产量来看，比往年的收成都好，今年又是个大丰收年。”

据当地农业农村局相关负责人介绍，目前该县127.8万亩玉米陆续进入大面积收获期，玉米收割机已准备充足，收割工作已全面启动。

秋粮主要包括中晚籼稻、粳稻、玉米和大豆等，产量占全年粮食产量的四分之三。根据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获2.46亿亩，完成18.1%，进度同比快0.9个百分点。

分地区看，西南地区收获过半，长江中下游及华南地区已收获两成半，西北地区已收获一成半，黄淮海和东北地区零星收获。随着秋粮主产区的收获季到来，秋粮收购工作也陆续展开。

“今年，国家继续对主产区中晚稻实施最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每斤1.29元、1.31元。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云介绍，预计今年秋粮旺季收购量1.85亿吨左右，与常年水平大体相当。

目前，秋粮收购各项准备工作已基本就绪。“下一步，将密切跟踪秋粮上市情况，认真组织开展市场化收购和政策性收购，坚决守住农民‘种粮卖得出’的底线。”秦玉云说。

(责编：王仁宏、吕骞)

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