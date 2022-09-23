原标题：守护户外劳动者 平安金融中心在行动

近日，记者走访杭州平安金融中心时发现，写字楼外设置了冷饮补给站，向往来的外卖员、快递员工、建筑工人、环卫工人等户外工作者，免费发送冰饮。

“对我们来说，这次设置冰饮站是我们日常公益行动中的一小部分，也是为了响应集团‘平安守护者行动’。”杭州平安金融中心写字楼负责人在采访中如是说。

同样在响应“平安守护者行动”的，还有深圳平安金融中心。受疫情管理影响，深圳平安金融中心部分快递站点从楼内挪至楼外，快递小哥们不得不冒着近40度的高温搬运货品，为此，写字楼管理部门为快递员们送去清凉饮料，守护大家的健康。

公开资料显示，“平安守护者行动”启动于2019年。当时，中国平安在国家应急管理部紧急救援促进中心指导下，在深圳市应急管理局、共青团深圳市委员会、深圳市城市安全研究院等支持下，启动了“平安守护者行动”。行动原先包含“种子计划”“安心公益圈”“平安互联”“平安培训”四大模块。经过这几年的发展，“平安守护者行动”已远远不止在这四大模块发光发热，而是根植于平安人的日常，成为一种公益“理念”。

以深圳平安金融中心为代表的平安金融中心写字楼系列，布局一二线城市核心地段，是具有国际5A标准的佼佼者，也均是所在城市的地标建筑。这些优质的商办项目不仅在外形设计、空间布局、绿色运营、智能科技等多方面挖掘项目本身的内涵价值，同时也致力于在艺术、文化、教育等多方面开展公益活动，践行企业社会责任，让自身成为“平安温度”的传播者。

杭州平安金融中心负责人表示，他们一直在做一件事情：以书为媒，帮留守儿童插上梦想的翅膀。2021年底，他们在近一个月的时间内，筹集到1487本爱心图书，送到了乡村小学，“希望孩子们在充满书香的环境里成长。”

而深圳平安金融中心也曾联合知名艺术家举办了“花开正当时”、“赤子心”等大型公益活动，为城市人居带来人文关怀，通过艺术的力量为城市注入活力与生机。

除此以外，深圳平安金融中心观光层还成为了安全教育的课堂和红色教育基地。比如在FreeSky云际观光层在云端开设“平安守护者行动”防震知识小讲堂，围绕深圳平安金融中心的防震神器——阻尼器，向市民及游客进行了高层建筑防灾减灾的知识科普及互动传播，为守护城市平安贡献力量。

当下，企业社会责任已经是企业发展战略的重要组成部分，以及衡量企业优劣的重要尺度。平安金融中心系列写字楼响应“平安守护者行动”，传承公益精神，不断拓展城市商业地标的价值内涵，通过践行公益、开放生态、共享资源、自我变革，在勇于承担更多社会责任的同时，也成就了企业自身和社会的可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

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