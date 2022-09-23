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悬索桥用上最强“中国芯”！深中通道伶仃洋大桥主缆完成架设

2022年09月23日13:32 | 来源：人民网
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深中通道伶仃洋大桥。受访者供图
深中通道伶仃洋大桥。受访者供图
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人民网北京9月23日电 （记者王连香）据中交二航局消息，9月23日，随着最后一根主缆索股的架设，由中交二航局参建的深中通道伶仃洋大桥主缆全部架设完成。

伶仃洋大桥单根主缆由199根索股组成，每根索股由127丝、直径6毫米的中国自主研发2060兆帕镀锌铝钢丝组成，这也是目前国内强度等级最高的悬索桥主缆钢丝。伶仃洋大桥高强钢丝不但有利于降低主缆用钢量、减小风阻，实现节能减排，还增强了抗腐蚀性，是继南沙大桥1960兆帕主缆钢丝后又一升级突破。

“全桥第一根索股牵引成功并完成线型、高程测定后，接下来每根索股都要以它为基准进行牵引调位。”中交二航局深中通道项目测量队队长罗友华说：“但后续索股架设中，海上大风导致索股摇晃无法精确测量，我们通过主缆‘U’型保持器和索股抑振装置解决了风的影响。”

据介绍，大桥主缆架设完成后，大桥工程量当前完成比例为85%。后续将进行主缆缠丝、紧缆、吊索安装等作业，为后续大桥上部结构钢箱梁安装做准备。

深中通道建成后将有力推进珠三角经济、交通一体化及转型升级，成为联系珠江口东西两岸的直联通道，届时从深圳到中山车程将由原来的2小时缩减至20分钟。      

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