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业界：进一步规范涉税中介服务行为 维护首都良好税收秩序

2022年09月23日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者车柯蒙）近年来，国家税务总局持续加强对涉税中介行业健康发展的监督和管理。2021年9月，国家税务总局印发《关于进一步加强涉税专业服务行业自律和行政监管的通知》，强化行业自律和行政监管。今年4月，国家税务总局、国家互联网信息办公室、国家市场监督管理总局联合印发《关于规范涉税中介服务行为 促进涉税中介行业健康发展的通知》，提出进一步规范涉税中介服务行为。

为进一步激发涉税专业服务机构维护首都良好税收秩序的动力，促进涉税专业服务行业健康发展，9月23日上午，国家税务总局北京市税务局举办“诚信执业助税 服务首都发展”活动。国家税务总局北京市税务局党委书记、局长张有乾，全国政协常委、中国税务学会副会长张连起、中国注册税务师协会党委副书记、常务副会长谢滨、北京市注册税务师协会会长胡军等出席活动，50位涉税专业服务机构代表及市税务局相关领导和处室主要负责人参加活动。

在税务部门、税务师协会、涉税专业服务机构等各方的共同努力下，首都税务师行业在规范化建设和推进行业高质量发展中取得了新进展。记者了解到，当前，北京地区已经形成了以税务师事务所为代表，会计师事务所、代理记账机构等6大类机构为主体的多元化发展模式，从业人员数量已增长至1.2万余人，人才队伍不断壮大。自2018年以来，累计服务近30万户次纳税人，服务范围扩展为专业税务顾问、税收策划等8大业务类型，行业经营收入稳步增长，在中税协公布的百强税务师事务所名单中，北京地区入榜名单数量常年居全国第一，2021年度共有42家税务师事务所榜上有名。

在提升执业能力的同时，首都涉税专业服务机构主动承担社会责任，今年以来，共有870余名涉税专业服务机构的税费服务志愿者，参与“便民办税春风行动”、减税降费志愿服务活动等近3000余次，辐射服务近3万人次，在扶贫攻坚、疫情防控和税收改革发展中发挥了添砖加瓦的作用。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，税务师行业规范化与高质量发展是中国经济高质量发展的重要组成部分，坚持依法依规、诚实守信的规范化发展，是确保税务师行业健康发展的关键。涉税专业服务机构及从业人员应发挥专业优势，培养自律意识，不断提升专业水平，自觉履行社会责任。

北京市税务局党委书记、局长张有乾表示，“十四五”时期是税务师行业高质量发展的关键时期，在税务总局党委的坚强领导下，北京市税务系统将着力健全公平、透明、规范的涉税专业服务市场，促进行业诚信、健康发展，为首都市场主体打造更加公平法治的税收营商环境。同时，积极构建与涉税行业协会、涉税专业服务机构及纳税人的良性互动联系，畅通各方诉求及意见建议，共谋税收共治格局。

(责编：王仁宏、吕骞)
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