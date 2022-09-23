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邮储银行“农业产业链金融”模式入选2021年金融支农八大创新模式

2022年09月23日14:52 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行“农业产业链金融”模式入选农业农村部金融支农八大创新模式

　　近期，农业农村部发布2021年金融支农八大创新模式与十大典型案例，中国邮政储蓄银行“农业产业链金融”模式成功入选金融支农八大创新模式。

　　为解决涉农产业链长尾客户融资难题，邮储银行建设了“邮e链”涉农产业链金融服务平台，形成“数据层+风控层+产品层+场景层”四维“农业产业链金融”模式。该模式以“邮e链”涉农产业链金融服务平台为“数据层”支撑，解决农户等产业链长尾客户信息收集难题；以数字化驱动的涉农行业精准风控为“风控层”支撑，突破传统担保限制；以面向涉农产业链长尾客户的系列经营贷款产品为“产品层”支撑，为乡村振兴产业重点场景提供更精准高效的个人产业链金融服务；以行内及合作方提供的线上、线下交易场景为“场景层”支撑，实现场景化批量获客和精准服务。

　　截至今年8月末，邮储银行“农业产业链金融”模式已在30个省（区、市）应用，各分行先后推出“水产饲料贷”“粮食收购贷”“肉牛养殖贷”等近百种特色产业贷款金融服务方案，服务了上万个农业经营主体，融资落地近百亿元。

　　敏捷对接龙头企业 客户体验全面升级

　　邮储银行“农业产业链金融”模式以“邮e链”平台作为“数据层”支撑。一方面实现“引进来”，通过“邮e链”平台与农业产业链龙头企业敏捷对接，批量引入涉农产业链场景数据，提高合作效率。另一方面“走出去”，通过二维码、H5等方式将融资服务全流程嵌入农业产业链各个场景，实现批量获客，客户线上化办理融资比例达到100%，客户体验全面升级。

　　在天津，邮储银行天津分行通过“邮e链”平台与多家水产饲料加工龙头企业对接，推出“水产饲料贷”。通过扫描“水产饲料贷”专属微信二维码，客户可在线完成贷款申请、支用、还款等流程，实现数据多交互、客户少跑腿。截至8月末，该行已为水产饲料企业下游农户、经销商提供7050万元融资支持。

　　重点场景精准风控 提升主动风控能力

　　基于充分分析涉农产业链长尾客群特征和农业场景特点，邮储银行构建了涉农产业链数字化风控体系。邮储银行在产业链风控通用模型的基础上，不断丰富农业重点行业风控模型，实现农业重点场景的精准化风控；落实资金流、信息流等闭环管理，引入仓单、订单、应收账款等交叉验证，实现风控手段场景化，突破传统担保限制。

　　在黑龙江，邮储银行黑龙江省分行推出基于电子仓单的“粮食收购贷”，并与某农业物产公司合作，以农户、粮食购销经纪人在农业物产公司存储粮食生成的电子仓单作为质押，以粮食收购等经营数据为基础，向借款人提供贷款。该服务模式既解决了粮食收购经营主体的融资担保难问题，又通过粮食收购价格的盯市机制提升了银行主动风险防控能力。

　　外拓合作内建协同 深度挖掘批量获客

　　邮储银行积极对外拓展合作，与农林牧渔业、涉农批发业、粮食加工业等产业链重点行业龙头企业开展合作，结合具体农业产业链场景，输出金融解决方案。同时，邮储银行通过与邮政集团协同、行内各条线协同，服务涉农产业链客群。基于“行内+合作方”数据，邮储银行通过合作方引入和运用大数据分析挖掘涉农产业链客群，实现场景化批量获客。

　　在广东，邮储银行广东省分行与中国邮政集团广东省邮政分公司通过联合走访等形式，协同摸排涉农产业链客群，取得良好批量获客和服务效果。通过邮银协同，邮储银行广东省分行用时1个月，即为683户涉农商户提供1.63亿元信贷支持。

　　下一步，邮储银行将继续立足“农业产业链金融”服务模式，持续优化线上贷款产品，聚焦特色涉农产业发展，将“链式纵向开发”与“集群式横向开发”相结合，由服务“小农户”向服务“大三农”全产业链迈进，为乡村全面振兴作出新的更大的贡献。

(责编：董童、李源)
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