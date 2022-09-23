原标题：助力中国农民丰收节 全国100个农产品大县种养殖户获网商银行免息贷款

2022年“中国农民丰收节”期间，全国农产品百强县的种植户、养殖户及农产品电商可获得30天免息贷款支持，这些县域符合条件的用户上支付宝搜“乡村振兴”，即可通过手机线上申请秋收贷款，并将免除30天利息，覆盖整个秋收时节。

据了解，今年4月，全国工商联与网商银行签署全面战略合作协议，共同实施“两计划、六行动”，为落实该合作，网商银行在全年分阶段向全国农产品产业大县提供免息支持，支持乡村产业振兴。

此次网商银行助力丰收节的举措，也是双方合作的“助农计划”新进展。此前，网商银行助农行动已走进浙江、广东、安徽等地，支持当地农产品百强县，并在618电商大促期间为100个产业大县提供免息贷款。

“针对秋收期间种植户、养殖户的资金需求，我们不仅向百强县的经营性农户提供30天的免息贷款，还为符合条件的种粮大户、合作社、家庭农场等涉农群体提供了免息券和利率打折活动，助力他们的生产经营，支持丰产丰收保供给。“网商银行行长助理、农村金融部总经理彭博表示道。

湖北省枝江市是全国农产品数字化百强县之一，近年来，通过数字普惠金融解决了上万户县域小微经营者和农户的资金需求，他们只要通过手机就能获得数字贷款。当地的小猪养殖户王海洲就是其中之一，今年丰收节期间，他还获得了网商银行的免息支持。

“回乡创业后，一直希望提升猪场规模，但需要充裕的资金，目前100多头猪，每天饲料大概就需要吃掉五六百。”王海洲表示，“一开始，我只试着通过网商银行贷了几千块钱，没想到特别方便，资金很快就到了账，解决了资金问题，还免除了利息，我想明年翻三倍也是没有问题的！”

不仅在湖北，在福建的福鼎，出生自茶农世家的周国弘也在丰收节期间获得了网商银行的免息贷款。由于茶叶的存储对温度、水分、氧气和光线有极高的要求，福鼎白茶成品以后，存放时间越久越好，价格就会越贵。为此，周国弘与合伙人自建茶叶仓库，需要投入大量资金，“马上就要备战双11了，对我们这样的电商新农人来说，双11就是丰收节后全年的第25个节气，有了免息贷款支持，我的茶叶生意成功了一半。“周国弘乐呵呵地说。

据悉，为了帮助商家双11备货，除了免息贷款以外，网商银行还将提升数十万中小电商商家的贷款额度，并为符合条件的电商商家提供最低8折的利率优惠。

据了解，蚂蚁集团发起成立的网商银行是专门服务小微和三农的科技银行，自成立以来，致力于通过数字技术发展县域和农村普惠金融。其将卫星遥感技术“大山雀”首次应用于农村金融，把天上的卫星和地里的农民连接在一起，使得农民贷款难问题迎刃而解。

据悉，枝江、福鼎已与网商银行就数字县域普惠金融合作数年，作为最早一批与网商银行合作的县域之一，影响和带动了湖北和福建的许多涉农县区与网商银行的合作。目前，全国超过1000个涉农县区已与网商银行签约，共同解决农村金融“最后一公里”的难题。

“我们希望发挥数字普惠金融技术及渠道优势，未来与各地政府一起，共同扩大小微信贷的覆盖面，降低融资门槛及成本，支持乡村振兴。”彭博表示。

(责编：董童、李源)

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