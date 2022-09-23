高榆木梳“触电”走俏 数字经济赋能乡村振兴
人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞） 9月19日，在山东省莒南县板泉镇手工艺品电商直播间，主播高银娥正在直播销售当地特产——高榆木梳，开播仅一小时就有1000余人在线，收到了300多个订单。
“高榆木梳制作历史已有300多年，我们相继开发设计生肖、龙凤、祥云等50多种木梳新款式，并拓展‘非遗+电商’‘线上+线下’销售模式，让小木梳的身价不断翻翻。”高银娥表示。
高榆木梳“触电”走俏，这只是莒南县板泉镇推进数字乡村建设的一个缩影。近年来，莒南县板泉镇以产业为纽带，以配套促聚集，数字赋能乡村建设，形成了柳编、造纸、劳保用品、木梳、钢铝太阳能配件等特色产业。其中，板泉镇木梳制作厂30多家，辐射周边十多个村庄，带动从业人员3000多名，成为数字乡村建设的支柱产业。
“我们全年木梳销售5000万把，其中义乌市场占整个销售市场的60%，此外还有成都、石家庄等市场。”莒南县板泉镇党委副书记、镇长徐超介绍，高榆木梳还走出国门，销往“一带一路”沿线国家，做到了点“梳”成金，小木梳成了大产业。
据介绍，该镇建设集约高效、绿色智能、安全适用的乡村信息基础设施，农村光纤宽带自然村覆盖率100%，4G网络覆盖水平100%。在东高榆村成立木梳电商直播间，今年举行电商培训班3期，培育电商主播5名，发展线上店铺10余家，带动木梳、柳编等产品线上销售100余万元。
“下一步，我们将推进‘三农’信息便民惠民工程，推进‘数字板泉’网上便民服务平台项目建设；建设柳编电子商务交易展示中心，兴建柳编工艺品电子交易网站，成立柳制品研究所，推进‘柳编淘宝村’和电子商务园区建设；实施乡村网络文化精品工程，建设互联网助推乡村文化振兴建设示范基地，加强高榆木梳非遗文化传承保护。”莒南县板泉镇党委书记王茂苍说。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会：上半年21家主要银行减免服务费1375亿元 同比增9.5%
- 人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞）记者今日从银保监会获悉，今年上半年，21家主要银行为其他各类市场主体减免服务费用1375亿元，同比增长9.5%，提升金融服务实体经济质效，改善人民群众金融消费体验， 为更好满足经济生活基础性和功能性金融服务需求，今年年初，银保监会印发《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》，于今年5月1日起正式施行。 银保监会表示，文件印发后，21家主要银行重新梳理和评估服务项目及价格标准，平均取消计费服务项目14项，平均下调计费服务价格16项，平均向其他各类市场主体实施减免优惠46项，可直接测算年新增减免费用62亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注