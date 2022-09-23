人民网北京9月23日电 （记者杜燕飞） 9月19日，在山东省莒南县板泉镇手工艺品电商直播间，主播高银娥正在直播销售当地特产——高榆木梳，开播仅一小时就有1000余人在线，收到了300多个订单。

“高榆木梳制作历史已有300多年，我们相继开发设计生肖、龙凤、祥云等50多种木梳新款式，并拓展‘非遗+电商’‘线上+线下’销售模式，让小木梳的身价不断翻翻。”高银娥表示。

高榆木梳“触电”走俏，这只是莒南县板泉镇推进数字乡村建设的一个缩影。近年来，莒南县板泉镇以产业为纽带，以配套促聚集，数字赋能乡村建设，形成了柳编、造纸、劳保用品、木梳、钢铝太阳能配件等特色产业。其中，板泉镇木梳制作厂30多家，辐射周边十多个村庄，带动从业人员3000多名，成为数字乡村建设的支柱产业。

“我们全年木梳销售5000万把，其中义乌市场占整个销售市场的60%，此外还有成都、石家庄等市场。”莒南县板泉镇党委副书记、镇长徐超介绍，高榆木梳还走出国门，销往“一带一路”沿线国家，做到了点“梳”成金，小木梳成了大产业。

据介绍，该镇建设集约高效、绿色智能、安全适用的乡村信息基础设施，农村光纤宽带自然村覆盖率100%，4G网络覆盖水平100%。在东高榆村成立木梳电商直播间，今年举行电商培训班3期，培育电商主播5名，发展线上店铺10余家，带动木梳、柳编等产品线上销售100余万元。

“下一步，我们将推进‘三农’信息便民惠民工程，推进‘数字板泉’网上便民服务平台项目建设；建设柳编电子商务交易展示中心，兴建柳编工艺品电子交易网站，成立柳制品研究所，推进‘柳编淘宝村’和电子商务园区建设；实施乡村网络文化精品工程，建设互联网助推乡村文化振兴建设示范基地，加强高榆木梳非遗文化传承保护。”莒南县板泉镇党委书记王茂苍说。

(责编：申佳平、吕骞)

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