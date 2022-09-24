助力轨道数字化 第九届华为全球轨道峰会柏林召开
华为FRMCS解决方案发布仪式。华为供图。
在于德国柏林举行的2022年国际轨道交通技术展览会(InnoTrans 2022)期间，第九届华为全球轨道峰会22日召开。此次峰会以“助力轨道数字化，共创行业新价值”为主题，汇聚全球众多轨道行业领军人物、生态伙伴和技术大咖，探讨智慧轨道的发展趋势与挑战，共谋轨道新发展、新未来。
峰会上，华为重磅发布了FRMCS(未来铁路移动通信系统)解决方案，助力行业共建更安全、更高效、更智能的铁路移动通信系统，引领铁路数字化未来。
全球轨道行业发展正面临数字化变革拐点，正积极拥抱Maas(出行即服务)、绿色低碳、智能化等新趋势。华为机场与轨道军团副总裁向曦在致辞中表示，通过数字化全面提升行业的安全、效率、体验和绿色将是未来轨道发展的关键。华为面向行业场景，专注于从重塑联接、构建平台、智慧应用三个层面打造智慧轨道解决方案，全面推动未来轨道的数字化转型。
InnoTrans 2022 华为展台。 华为供图。
华为机场与轨道军团轨道行业CTO熊先银在主题演讲中指出：”行业走向数字化、智慧化，以泛在联接和开放平台为基础的数字化基础设施是根基，加上数据要素，构建智慧应用，以此共创行业新价值、新未来。”
会间，UIC(国际铁路联盟)总干事Francois Davenne分享了全球轨道行业数字化转型趋势与实践经验；新加坡新捷运公司轨道事业部CEO Jeffrey Sim分享了新加坡新捷运的数字化旅程；意大利Almaviva集团国际销售总监Vincenzo Bloise、华为企业无线业务总裁李捷分别向业界展示了现代ICT技术、华为FRMCS解决方案如何使能铁路数字化，为智慧轨道发展注入新动能。
在InnoTrans展会上，华为全面展示了在轨道行业的创新解决方案和明星产品，涵盖领先的ICT基础设施、绿色能源方案、智慧城轨和智能铁路等解决方案，旨在重塑轨道全联接，使能行业安全、智能、绿色可持续发展。
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