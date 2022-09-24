天空视角瞰“丰景”
玉米金黄，稻谷飘香，又是一年农民丰收好时节。
迎难而上保产量，现代科技显身手，稻菽飘香农民笑……一幕幕鲜活的农业生产场景在全国各地上演，祖国各地“丰景”好。
2022年9月14日，新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县丰收图景（“吉林一号”卫星拍摄）。
2022年8月31日，四川省凉山彝族自治州盐源县龙塘镇下海村即将成熟的水稻（无人机照片）。新华社记者江宏景摄
2022年9月16日，山西省忻州市静乐县娘子神乡南舍村的一处藜麦种植基地（无人机照片）。新华社记者杨晨光摄
2022年9月22日，在山东省临沂市郯城县郯城街道，农民晾晒收获的玉米（无人机照片）。新华社发（张春雷摄）
2022年9月4日，陕西省汉中市汉台区武乡镇的农民在田间收割水稻（无人机照片）。新华社记者陶明摄
2022年9月1日，河南省宝丰县石桥镇竹园村农民在田间收获草莓椒（无人机照片）。新华社发（何五昌摄）
2022年9月22日拍摄的湖南省娄底市新化县紫鹊界梯田。金秋时节，紫鹊界梯田的水稻进入成熟收割期（无人机照片）。新华社记者陈振海摄
2022年9月13日，在安徽合肥庐江县白湖镇省级现代农业示范基地，农民在田间收割水稻（无人机照片）。新华社发（左学长 摄）
2022年9月，吉林省各水稻主产区陆续拉开秋收序幕（图为吉林省公主岭市房身岗子村，无人机照片）。 新华社记者黄昕欣摄
2022年8月2日，宁夏石嘴山市平罗县崇岗镇常青村红树莓种植基地，农户在采摘红树莓（无人机照片）。新华社记者王鹏摄
2022年9月12日，江西省萍乡市湘东区麻山镇汶泉村拍摄的水稻制种基地（无人机照片）。新华社发（李桂东摄）
2022年9月15日，黑龙江省齐齐哈尔市甘南县水稻种植区（无人机照片）。新华社记者王松摄
统筹：张书旗
记者：许畅、孟含琪、张博宇、王帆、薛钦峰
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