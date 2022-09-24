原标题：创新驱动发展 变革赢得未来 中国人寿改革发展研讨会在京召开

9月22日至23日，中国人寿改革发展研讨会在京召开。研讨会聚焦“数字化”“综合化”“新领域、新动力”等主题，围绕“改什么”“向哪儿去”进行头脑风暴，解放思想、集思广益，找准深化改革的切入点和创新体制机制的突破口，凝心聚力探索未来发展的主方向和新航道，推动开创高质量发展新局面。两天会议期间，中国人寿集团党委书记、董事长白涛主持并全程参与研讨会，同时作《创新驱动发展 变革赢得未来》总结发言。

白涛指出，各单位都要增强忧患意识、危机意识，围绕做强集团、做优主业，相互搭台、相互补位，大要有大的担当，小要有小的特色，切实形成应对市场竞争、推动改革发展、巩固市场地位的强大合力，共同为推进世界一流谋求战略主动。

围绕转型实施路径，白涛强调，转型的根本在于真正树立以客户为中心的经营理念，在于一切经营决策都要从客户立场和客户利益出发，在于牢牢把握产品服务这个基本载体，构建高质量的产品服务供给体系。总部领导干部必须深度参与，深入研究、找准方向，有效整合资源，面向未来布局，着力在创新市场需求感知、重塑产品研发体系、完善“产品+服务”对接转换机制等方面寻求突破，在探索中前进，在前进中校准，关键时刻敢于行动、敢于突破自我。

围绕一体化建设，白涛指出，强调综合化、推进数字化、谋求国际化，归根结底是为了更好地推进一体化，真正实现“一个集团、一个国寿”“一个客户、一个国寿”。各成员单位和集团各部门要坚决落实相关部署安排，加强总部建设，健全体制保障，完善投管机制，建立资本评估体系。

围绕“偿二代”二期建设，白涛强调，“偿二代”二期新规对推动行业转型升级和高质量发展影响深远，谁能做好做到位，谁就能掌握战略主动、在未来竞争中立于不败之地。各成员单位和集团各部门都要以落实新规为契机，加快升级运营管理体系，加快推动业务转型，优化投资模式，强化穿透管理和主动管理，着力提升利润创造能力、资本管理能力、风险管控能力。

围绕责任与担当，白涛指出，各级领导干部必须切实提高政治站位，增强忧患意识，发扬担当精神，提升履职能力，严格遵规守纪。要注重党建和业务融合，发挥党建的政治优势、组织优势、人才优势、思想优势、群众工作优势，把各方面力量凝聚在党委身边，以党建引领发展、以党建促进发展，做到党建业务两手抓、两手都要硬。各级“一把手”要重点抓规划落地，抓公司治理，抓干部培养，抓信息分析，抓激励约束，让干部能上能下，带领公司不断向前发展。

研讨会期间，中国人寿集团党委副书记、总裁蔡希良围绕“开创大健康大养老业务发展新局面”作主旨发言。蔡希良指出，大健康大养老市场空间足够大、产业关联足够大、社会影响足够大，是走向共同富裕、守护人民美好生活的重点领域，是破解社会之痛、百姓之痛的焦点领域，也是保险业功能拓展和转型升级的规律所在、方向所指。中国人寿要积极探索符合健康险发展底层逻辑和专业规律的经营道路，做优做强做大健康险业务，要创新思路拓宽养老产业发展路径，赋能主业高质量发展转型。

中国人寿集团党委分管班子成员作了主旨发言，高级管理人员、10家成员单位相关负责人结合工作实际，围绕研讨主题作了重点发言和交流发言。

中国人寿集团党委班子成员、高级管理人员，在京各直属单位主要负责人及分管战略、综合金融、科技的班子成员，驻中国人寿纪检监察组副组长、集团公司各部门主要负责人、在京各直属单位战略部门主要负责人现场参会。广发银行、海外公司、保险学院主要负责人及分管战略、综合金融、科技的班子成员，相关职能部门主要负责人视频参会。

(责编：崔元苑、李源)

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