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领航中国 | 夯实大国粮仓根基 端牢中国人的饭碗

2022年09月24日16:47 | 来源：央视网
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　　央视网消息（新闻联播）：粮稳天下安。习近平总书记指出，要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，始终把解决好14亿多人口的吃饭问题作为治国理政的头等大事，实施新的国家粮食安全战略，持续推进藏粮于地、藏粮于技，大国粮仓根基有力夯实。

　　金秋时节，一派丰收景象。

　　这是高效的“三秋”作业。3000多万台现代化农机具有序流动，水稻、玉米、大豆机收率将分别超过94%、80%、82%。

　　今年，我国夏粮、早稻、秋粮三季粮食生产捷报频传，夏粮增产28.7亿斤，早稻增产2.1亿斤，秋粮主产区特别是东北、黄淮海、西北长势好于上年，有望再获丰收。

　　保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能放松。

　　党的十八大以来，习近平总书记高度重视粮食安全问题，首次提出实施“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略。从解决好种子和耕地问题，到把藏粮于地、藏粮于技真正落实到位，从采取“长牙齿”的硬措施、落实最严格的耕地保护制度，到给农业现代化插上科技的翅膀，从嘱托农业大省在确保国家粮食安全方面有新担当新作为，到强调党政同责要真正见效，总书记推动粮食安全战略不断深化。

　　为了把14亿多中国人的饭碗牢牢端在自己手里，党的十八大以来，守住18亿亩耕地红线，建设高标准农田，把黑土地用好养好，启动种业振兴行动，实行党政同责……一项项着眼于国家粮食安全的政策举措接连出台。

　　从东北黑土地到黄淮海产区，从黄土高原到长江流域，广袤的中华大地上取得历史性成就、发生历史性变革。

　　这十年，我国耕地生产能力有效提升。高标准农田从起步建设到今年底将建成10亿亩，耕地质量平均等级提升0.35个，农田有效灌溉面积超过54%。15亿亩承包地确权给2亿农户，流转面积超过37%。

　　这十年，我国农业科技创新持续增强。农业科技进步贡献率从54%提升到超过61%。农作物耕种收综合机械化率达到72%，种源自给率超过95%，实现了中国粮主要用中国种。

　　这十年，随着藏粮于地、藏粮于技战略不断深化，我国粮食产能从1.2万亿斤跃升到1.3万亿斤。今年，全年粮食产量有望连续8年稳定在1.3万亿斤以上。

　　牢牢把住粮食安全主动权。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，亿万中国人民辛勤耕耘，不懈奋斗，前所未有地夯实了大国粮仓的根基，把中国人的饭碗牢牢端在了自己手中。

(责编：赵光霞、胡永秋)
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