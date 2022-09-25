本报杭州9月24日电 （记者顾春）“新拿到欧洲厂商200万欧元订单，我们正全力组织生产。”前不久，浙江省宁波瑞曼克斯门窗配件有限公司负责人丁言东乘坐宁波商务包机赴欧洲签下新订单，公司员工信心大增。今年以来，通过采取多项促外贸稳经济措施，宁波市外贸进出口呈现稳定增长态势。前8月，全市外贸进出口总额达8580.2亿元，同比增长12.3%。其中，出口5595.2亿元，同比增长14.9%；进口2985亿元，同比增长7.8%。

“锚定外贸转型升级，稳住外贸基本盘，宁波一手为企业纾困解难，一手培育外贸转型新方向、拓展发展新空间。”宁波市政府有关负责人介绍，对内加强金融支持、提升港口通关效率，对外加快海外仓布局、支持跨境电商做大做强。

日前，宁波北仑区一家电子公司的财务人员批量办理了16笔跨境付款业务，办理时间从以前的两小时缩短到十几分钟。“优化程序后，企业可直接通过网银实现无纸化办理。”中国农业银行宁波北仑分行负责人介绍。

宁波民营经济活跃，小微外贸企业超过10万家。宁波在融资、信用保险、物流等多领域优化流程，加大政策支持力度，促进外贸企业出口商品、应对风险。

一些小微企业负责人反映，国外厂商取消订单情况时有发生。宁波市商务局牵头搭建小微企业统保平台，降低出运前外贸订单被取消、买家到期未支付货款等风险，今年上半年累计为4149家小微企业、27.8亿美元出口额提供了保险服务。

今年6月起，宁波推出“云甬中东欧”系列活动，计划全年举办10场以上线上对接会。通过“云甬中东欧”线上活动等，宁波在中东欧国家的订单保持增长。

针对下半年欧洲展会高峰期，宁波鼓励外贸企业应用“代参展”服务，在企业人员无法到达展会现场的情况下，展品出境并委托境外合作伙伴、展览公司等代为现场接待，国际采购商在展位现场与企业人员连线洽谈。

发展跨境电商，货物提前“出海”放到海外仓，实现当地发货，能有效减少跨境交易的时间和物流成本等。截至目前，宁波拥有跨境电商企业1.65万家，在全球建设经营海外仓209个。

《 人民日报 》（ 2022年09月25日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经