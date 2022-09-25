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收获2.67亿亩，进度过两成

全国秋粮丰收在望

本报记者  高云才  常  钦
2022年09月25日04:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　金秋送爽，稻谷飘香。丰收中国，最美画卷。

　　江西省宁都县竹笮乡大富村的稻田里，大型收割机排成一排，轰隆隆地穿梭在金色的稻浪中。“测土配方施肥、排灌管护及时，庄稼经受住高温考验，一亩收了1300多斤，比往年增产了100多斤！”富丰水稻专业合作社负责人温伟清满脸高兴。

　　农业农村部最新农情调度显示，截至9月22日，全国秋粮已收获2.67亿亩，进度过两成，秋粮丰收在望。

　　习近平总书记指出，“要牢牢把住粮食安全主动权，粮食生产年年要抓紧”“确保国家粮食安全和主要农产品有效供给，是发展农业的首要任务”。

　　粮食安全是“国之大者”。扛稳粮食安全责任，秋粮生产一路走来，殊为不易。各地抗疫情、抓春播，防夏汛、抓田管，战旱情、保浇水，全力夺取秋粮丰收，亿万农民付出了辛勤汗水。

　　金秋时节，乡间田野一派丰收好景象，亿万农民共庆好收成。增产、增收、增效，是农民内心最美的期盼。

　　稳口粮、扩油料、稳玉米，农业结构调整显成效

　　株株稻菽、粒粒粮食，希望的田野结构调整“实打实”。

　　——好政策进村下田，稳口粮底气更足。

　　江苏省连云港市驼峰乡8万多亩水稻马上进入收割期。“拿着补贴来种粮，今年我调减了其他作物，种了更多的粮食！”种粮大户曹元锦说，靠着农机补贴，先后购进了收割机、插秧机、烘干机等设备，水稻生产实现全程机械化。

　　“好政策为咱种粮人增实惠！从200亩到3000亩，种粮规模越来越大，如今田里长的都是‘订单粮’！”曹元锦很开心。

　　政策给力，农民种粮能获利、多得利。

　　强化农民种粮收益保障，国家稳步提高稻谷小麦最低收购价水平，完善稻谷补贴、玉米大豆生产者补贴等政策。前不久，中央财政下达资金100亿元，支持南方抗高温干旱保秋粮，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，进一步提高农民种粮积极性。截至目前，今年中央财政已分3批累计下达补贴资金400亿元。

　　——复合种植效果好，扩种油料有了新办法。

　　“玉米不减产，增加一茬豆，复合种植让咱种粮人有赚头！”河南省沈丘县石槽集乡杨营村种粮大户周留明说。

　　今年，杨营村有了新的丰收景象：玉米和大豆错行排列，玉米秆上结着一根根饱满的玉米棒，大豆上一串串豆荚长势喜人。

　　周留明今年在大田里套种了900亩玉米、大豆，“预计每亩地收获玉米500公斤以上、大豆100公斤以上，按照今年的价格，算上每亩200元补贴，预计每亩收入2000元以上。”为了推动扩种油料，今年沈丘县通过扩间增光、缩株保密等，发展大豆玉米带状复合种植1.5万亩。

　　扩大豆、扩油料，落地见效。今年，玉米大豆带状复合种植面积达1500多万亩，有16个省份1047个县共4万多家新型经营主体积极推进玉米大豆带状复合种植，增加油料供给。

　　——好品种配套好技术，玉米迈向高产稳产。

　　“亩产706.6公斤！”安徽省太和县旧县镇何庄村千亩示范区，专家组对“玉米新品种庐玉9105”进行了田间测产验收。“按照标准化种玉米，亩有效穗数为4195穗，穗粒数563粒，高产又稳产。”太和县常兴种植专业合作社理事长常兴铎十分高兴。

　　秸秆还田、合理密植、适时播种、绿色防控、及时灌排等一系列新技术落实落地，太和县玉米又迎来一个丰收年。《中国农业展望报告（2022—2031）》预计，今年粮食产量在高位基础上保持稳定增长，有望达到6.88亿吨。

　　耕种收全程机械化护航，农民科技种田显身手

　　让农民用最好的技术种出最好的粮食，稳产增产根本出路在科技。

　　——田间大农机驰骋，颗粒归仓助增收。

　　重庆市垫江县普顺镇东风村，连片的水稻已经成熟，两台大型联合收割机在农田里穿梭。割稻、脱粒、碎秆……稻穗在收割机的转动下，瞬间变身金灿灿的谷粒。“大农机护航，应收尽收、颗粒归仓！”种粮农民赵飞说。

　　今年赵飞种了30多亩水稻，他认真算过机收增收账：以前人工收割成本200元一天，两个人一天只能收割一亩地；现在机器收割80元一亩，20分钟就能割完，又好又快。

　　农机成为好帮手，颗粒归仓促增收。今年“三秋”期间，各地投入各类农业机械达到3000万台（套），水稻、玉米、大豆机收率分别超过94%、80%、82%。

　　——数字农业扎根助力，秋粮生产更有效率。

　　这些天，河北省魏县北台头乡，种粮大户王耀河驾驶一台籽粒直收机，收获成熟的玉米。王耀河说，与中化现代农业有限公司合作，给玉米请来“好保姆”：供应的种子、肥料质量高，智慧平台实时发送田管信息，管护植保及时跟进，种粮收益平均每亩提高二三百元。

　　现代农业装上“数字引擎”，秋粮生产插上科技翅膀。各地区各部门推动物联网、大数据、云平台等新技术与农业生产深度融合，节本增效。全国累计创建9个农业物联网示范省份、建设100个数字农业试点项目，征集发布426项节本增效农业物联网应用成果和模式。

　　——精准农艺进田“点灌”，规模化种田更轻松。

　　“看这籽粒多饱满！今年收成不错，估计亩产能有1300到1400斤。”河南省浚县王庄镇小滩村种粮大户魏方月，掰了个玉米棒子拿在手里说，“全靠田管农艺跟上来，统一施肥、无人机喷防，统一节水灌溉，收成比前几年好多了！”

　　高标准农田项目落户村里，魏方月种粮更有底气了：从侍弄家里的几块地，到现在种上2430亩地。“摊子大了，规模化种田有奔头，秋种秋管秋收反而更轻松了。”魏方月说。

　　从会种地到“慧”种地，农业科技全程护航秋粮生产。农机精准作业、测土配方施肥等节本增效新技术加速落地，水稻机械直播、玉米籽粒机收、油菜全程机械化等取得重大进展，全国农作物耕种收综合机械化率超过72%，全国农业科技进步贡献率超过61%。

　　生产向优向绿，农业综合效益不断提高

　　质量兴农、绿色兴农、品牌强农，优质绿色产品供给能力不断提升，农业综合效益和竞争力不断提高。

　　——生产绿色化，减量增效种地“有赚头”。

　　东北粮仓丰收在望，吉林省永吉县九月丰家庭农场4000亩水稻丰收在即。一直以来，农场负责人肖建波坚持采用统防统治、绿色防控，促进化肥农药减施增效。

　　说起绿色种粮好处，肖建波打开了话匣子：“植保无人机作业进行稻瘟病预防，节水90%。绿色防控，可减少化学农药施用1到2次；秸秆还田促进化肥减量增效，农场内减少化学肥料20%。”

　　秋粮生产绿色底色更浓。各地区各部门推进农业绿色发展，推广科学施肥、节水灌溉、绿色防控等节本高效技术，化肥农药利用率均超过40%，使用量连续多年负增长，有力促进增产增效。目前，全国集成推广150多套绿色防控模式，力争全国绿色防控面积达到12亿亩次，覆盖率提高4个百分点。

　　——种养生态化，“一田双收”。

　　湖南省益阳市资阳区刘家湖村稻渔种养示范基地，稻开镰，鱼开捕，男女老少喜笑颜开。“群众在恢复耕地上生态种养，亩产粮预计逾千斤，增收上千元。”资阳区自然资源局局长谢劭介绍。

　　今年以来，为挖掘耕地增收潜力，当地鼓励村民在恢复耕地上探索“一水两用，一田多收”的鱼稻、虾稻、蛙稻等模式。谢劭说，目前资阳区通过推广这种方式，实现耕种面积、粮食产能稳中有升。

　　“稳粮增效、一田多收”，2021年，全国稻渔综合种养面积3966万亩，稻谷产量约2000万吨，水产品产量356万吨，带动农民增收600亿元以上。

　　——产品优质化，农产品身价不一般。

　　“轰隆隆……”近日，江西省上犹县紫阳乡高基坪村的为民米厂里，村民方业福正在用机械设备给刚收割的大米脱壳。在这里，富硒生态稻经过加工工序，成为装袋出售的品牌大米。

　　“好生态产好米，有了‘金丘为民’品牌，咱们大米身价不一般，每斤比普通大米的价格提高2.5倍，精品富硒米卖到每斤38元。”方业福说，靠着好品质，如今生产的有机大米接到了航空公司的订单。

　　各地在品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产上全面发力，加快补上物流短板，发展粮食加工，延伸粮食产业链，推动质量兴农、品牌强农，带动更多农民鼓起“钱袋子”。目前，全国农产品质量安全例行监测合格率稳定在97.5%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量累计达6.2万个。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月25日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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