本报记者 卞民德 叶 琦 戴林峰

编者的话

习近平总书记强调：“从中华民族伟大复兴战略全局看，民族要复兴，乡村必振兴。”

党的十九大提出实施乡村振兴战略，是以习近平同志为核心的党中央着眼党和国家事业全局，深刻把握现代化建设规律和城乡关系变化特征，顺应亿万农民对美好生活的向往，对“三农”工作作出的重大决策部署，是中国特色社会主义进入新时代做好“三农”工作的总抓手。

实施乡村振兴战略，关键是走中国特色社会主义乡村振兴道路。2017年举行的中央农村工作会议提出，要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，“走城乡融合发展之路”“走共同富裕之路”“走质量兴农之路”“走乡村绿色发展之路”“走乡村文化兴盛之路”“走乡村善治之路”“走中国特色减贫之路”。

即日起，本报推出“乡村振兴一线探访”系列报道，聚焦广大干部群众扎实推进乡村振兴的生动实践和经验成效。

“取点钱，有急用。”记者刚进张国利家，就赶上他着急出门。

“再约时间？”之前在村里转，没见银行，也没见自动取款机，这离城镇也远，取钱咋着不得个把小时？

“一会儿就好。”张国利热情相邀，“走，跟我去看看！”

出门没多远，张国利进了村头小卖部。拿出银行卡，在助农金融服务终端设备上一刷，不过几十秒工夫，1000元现金到手。

“以前可没这么方便，取个钱得跑30多里地去旗里的银行。”一张张数完，张国利嘿嘿一笑，“现在不出村，能取钱、转账，还能申请贷款。”

在内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山村，这个助农金融服务点今年上半年产生交易630多笔、金额30多万元。

“银行”搬到了村里头，硬化路通到了家门口，太阳能路灯亮起来……这些年，许多像马鞍山村这样的偏远村庄，基础设施和公共服务有了显著变化。这背后，是扎实推进乡村振兴战略落地落实，农村面貌焕发新气象。

习近平总书记指出：“党的十九大提出实施乡村振兴战略，就是为了从全局和战略高度来把握和处理工农关系、城乡关系”“重塑城乡关系，走城乡融合发展之路”。

各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，着力健全城乡融合发展体制机制，推动城乡融合发展见实效，城乡劳动力、资本、技术、数据等要素流动更加畅通，城乡基础设施建设向着联通化、一体化的方向加快迈进，工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系正在加快形成。

资源要素更多向乡村流动，农业农村发展活力增强

时隔多年，再访山东省济南市章丘区三涧溪村，印象最深的，不是房子变高、道路变宽、产业兴旺，而是年轻面孔愈发常见。这几年，200多名年轻人陆续返乡。

引育乡村人才，三涧溪村靠什么？

“在打好‘乡情牌’的同时，多解忧、多打气，搭平台、给舞台。”三涧溪村党委书记高淑贞说，“我们想方设法创造条件，让农村的机会吸引人、使农村的环境留住人。”

当年，大学生王元虎返乡创业，遭遇资金难题。高淑贞带着他挨家挨户借钱，还抵押了自家房产帮助王元虎。如今，王元虎事业有成。高淑贞琢磨着，让他牵个头，拉年轻人一把。

“我走过的弯路，他们不能重走一遍。”这些年来经历的事，王元虎桩桩件件难忘。依托他的济南源虎食品有限公司，三涧溪村发起“乡村振兴合伙人”项目，成立绿涧农业种植专业合作社，助力返乡青年等群体就业创业。

轻装上阵，三涧溪村的年轻人各展所能。如今，合作社不仅实现盈利并分红，还培养出成功的创业者，为三涧溪村振兴添砖加瓦。

“我是‘乡村振兴合伙人’项目受益者。”宣传三涧溪村的短视频，大多出自刘亚楠之手。她是传媒专业毕业生，擅长宣传推广，“村里正打造电商直播平台，到时会有更大舞台。”

乡村振兴，人才是关键。长期以来，乡村中青年、优质人才持续外流，人才总量不足、结构失衡、素质偏低、老龄化严重等问题较为突出。

2018年6月，习近平总书记在三涧溪村考察时强调，要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障。

打造美食街，开发古村游，建设乡村振兴综合体……三涧溪村不断为有干事创业意愿的村民拓展空间。像三涧溪村一样，各地着力抓好招才引智，促进各路人才积极投身乡村振兴。

从2020年起，黑龙江省实施“助力乡村振兴万人计划”，统筹全省乡镇（街道）事业单位编制资源，公开招聘1万名大学生到村（社区）任职。江西省深入推进“一村一名大学生”工程，每个行政村平均已有4名“农民大学生”。

农业农村部今年6月发布的数据显示：农村创新创业日渐活跃，已建设2200多个农村创新创业园区和孵化实训基地，累计有1120万人返乡回乡创新创业，平均每个主体带动6至7人稳定就业、15至20人灵活就业。

越来越多的人才在向乡村汇聚，越来越多的资本也在向乡村流动。

这些天，暑热消退，杜双双终于松了一口气。她是河南省南阳市淅川县一拱农业发展有限公司副总经理，这段时间一直吃住在村，紧盯草莓基地建设。“前一阵高温少雨，用水困难，多亏县里帮着协调，不然肯定影响收成。”

草莓基地所在的淅川县九重镇邹庄村，毗邻南水北调中线工程渠首，耕地少、资源少，自身发展能力弱。“我们优化环境，引导好、服务好工商资本下乡，同时采取‘支部引领+龙头带动+全民参与+集体经营’的模式，健全利益联结机制，保障农民利益。”邹庄村驻村第一书记崔丽平说。

引进南阳宜佳户外用品有限公司建设藤编车间，让留守妇女等就近就业，人均月增收1000元至1800元；引进河南丹江源农业有限公司，发展集采摘观光、餐饮民宿为一体的乡村旅游，吸纳附近多个村庄的1000余名村民务工就业，实现人均月增收2000元……工商资本助力，邹庄村村民的致富路径愈加清晰。

通过健全农村金融服务体系，完善金融支农激励机制，“金融活水”不断流向“三农”领域。

400万斤芒果次果，黄涛敞开收购，这让村里的果农乐开了花。黄涛敞开收购的底气，来自金融支持给力。

广西壮族自治区田东县林逢镇东养村，是芒果种植重点村屯。黄涛在村里经营着1200亩的家庭农场，今年又上马了芒果汁加工项目。“上半年建芒果汁生产线，正值芒果养护的关键期，到处要花钱，那阵子每天为钱从哪里来发愁。”

说来也巧，正赶上田东北部湾村镇银行到东养村开展“金融知识下乡”活动，黄涛当面提出了自己的资金需求。田东北部湾村镇银行立即组织团队开展贷前调查，仅用4天时间就发放了一笔150万元的信用贷款，并给予利率优惠。

“按月付息，到期还本，现在每月还款6700元，压力并不大。”回望身后的果园，黄涛干劲满满，“今年芒果季光卖果就有400万元左右收入，我们还生产了1200吨果汁，预计果汁销售额能到700万元。”

近年来，田东县不断深化农村金融改革，建立农村金融组织、信用、支付结算体系等，提升金融服务水平，助力乡村振兴。在东养村，120多户农户被评为信用户，近5年累计获得信用贷款1800多万元用于发展芒果等特色产业。截至2021年末，全县各项贷款余额155.51亿元，同比增长18.94%，涉农贷款占比超70%。

这10年，全国普惠型涉农贷款年均增速达14.9%，高于贷款平均增速。截至2021年末，全国涉农贷款余额43.2万亿元，其中普惠型涉农贷款余额8.9万亿元。

从建立工商资本入乡促进机制，到完善乡村金融服务体系，各地坚持以工补农，以城带乡，促进各类资源要素更多向乡村流动，增强农业农村发展活力。2013年到2021年，农林牧渔业总产值年均增长4.2%，城乡居民人均可支配收入之比由2012年的2.88∶1缩小到2021年的2.5∶1。

基础设施提档升级，基本公共服务提标扩面

778公里，内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗东萨拉嘎查村口，一块路牌标注着到北京的里程。

2019年3月5日，习近平总书记参加十三届全国人大二次会议内蒙古代表团审议。“总书记，牧民们发自内心地欢迎您到我们嘎查来！”东萨拉嘎查党支部书记吴云波代表向总书记发出邀请。“到你们嘎查路怎么走啊？”总书记接过话头，饶有兴致地问。其实，总书记思虑的是辽阔草原上长久以来“出行难”的事。

如今牧民出行状况如何？记者一探究竟。

今年8月21日一早，复兴号列车驶出北京朝阳站，穿山越岭一路向北，奔向科尔沁草原深处。4小时后，吴云波在通辽站热情相迎，“过去有远客来，乡亲们策马擎旗、捧着哈达到三五里外迎接。如今道路通畅、生活富裕，牧民们开上了小汽车。”

在306省道的一处岔路口，吴云波轻打方向盘，拐进一条蜿蜒小道，让记者亲身体验当年行路之难。这曾是连接东萨拉与扎鲁特旗政府驻地鲁北镇的唯一道路。60多公里的崎岖山路上，有大小40多道弯，风阻、雪阻、沙阻是常有的事。彼时，东萨拉农牧民去旗里，要在拖拉机上颠簸一整天。卖牛也得去旗里，即便价格不如意，可赶回去更不划算，牧民只得低价卖。

“路好不好走，车知道！”吴云波说，过去路况差，车辆损耗大，“我之前开的一辆车是皮卡，6年跑了12万公里就报废。现在这辆SUV，6年跑了30万公里，车况还挺好。”

交通改善了，东萨拉旅游更火了，去年接待观光游客逾万人，其中不少是外地自驾游客。

习近平总书记强调：“现阶段，城乡差距大最直观的是基础设施和公共服务差距大。农业农村优先发展，要体现在公共资源配置上。”

各地坚持把公共基础设施建设的重点放在农村，加力推进城乡基础设施共建共享、互联互通，推动农村道路、供水、电网等基础设施提档升级。

有条件的建制村全部通硬化路、通客车，农村自来水普及率达到84%，农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上……经过多年持续努力，乡村面貌正明显改善。

“‘信息高速公路’也铺进了大草原，山旮旯里5G信号照样流畅。”吴云波说，手机成为新农具，直播成为新农活，流量成为新农资，“去年，我在短视频平台的销售额超过500万元。”

基础设施在提档升级，基本公共服务在提标扩面。各地不断建立健全城乡基本公共服务均等化的体制机制，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖。

微波治疗仪、电针仪等设备俱全，基本药品按进价零差率销售……在河北省承德市双滦区偏桥子镇大贵口村，“小病不出村”已成现实。

2021年8月，习近平总书记在大贵口村考察调研时强调：“要加强农村基础设施和公共服务体系建设，加快补齐公共卫生服务这块短板，完善基层公共卫生设施，加强乡村精神文明建设，开展健康知识普及，倡导文明健康、绿色环保的生活方式。”

近年来，双滦区大力推行乡村卫生服务一体化管理，将村卫生室作为乡镇卫生院的村级医疗点。60个行政村全部建立标准化卫生室，并配备1至2名乡村医生，全面提升基层公共医疗卫生服务能力。

“虽然在村卫生室工作，但待遇跟乡镇卫生院的同级在编职工基本一样，能力提升等问题也不愁。”没了后顾之忧，村医玄桂娟服务基层的决心更坚定。

在山西省芮城县，城区优质幼儿园在农村兴办分园，人、财、物及保育教育实现城乡统一标准。在江西省新余市，414个行政村建成颐养之家736个，惠及10300多位老人。今年6月，新余市又推出医养结合试点方案，将颐养之家的功能由老有所养升级为老有所医。

持续推进，久久为功。全民覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系，正不断向更高水平、更广层面迈进。

把县域作为城乡融合发展的重要切入点，促进县乡村资源统筹配置、功能衔接互补

今年初，王艾东有了新头衔——“大邹庄”联合党总支书记。

邹庄村175户、750人，总面积1181.55亩。邻近的下孔、孔北、水寨3个村，村情也差不多。“这4个村人口不多、土地稀缺，能不能抱团发展、促进共同富裕？”去年，在充分调研的基础上，淅川县决定建设“大邹庄”示范区，为全县乡村振兴探索新路子。

“‘小邹庄’变成‘大邹庄’，不是简单相加，而是全面相融。”淅川县九重镇镇长贾进伟介绍，按照产业一体化、路网相连、基础设施和公共服务互通互享、乡风文明共塑的目标，4个村整体规划、一体建设。

如今，党建引领下，“大邹庄”发展驶入快车道。9名致富带富能力强的党员进入联合党总支班子，党员干部带领群众干劲十足：3天流转土地2267亩，3天募集农业合作社股金263万元……王艾东介绍，“大邹庄”产业园将以高标准打造，发展智慧农业、设施农业、红色旅游等产业，拓宽道路、增加绿化、改造供排水系统，培育文明乡风、完善社会治理。

习近平总书记强调：“要把县域作为城乡融合发展的重要切入点，推进空间布局、产业发展、基础设施等县域统筹，把城乡关系摆布好处理好，一体设计、一并推进。”

各地强化统筹谋划，促进县乡村资源统筹配置、功能衔接互补，加快县域内城乡融合发展。

立足全区产业发展规划，双滦区以大贵口村为中心，将10个沿路沿河村庄作为省级乡村振兴示范区重点打造，培育休闲采摘、观光体验、农业研学等产业。“到今年8月底，已经完成26个项目。”双滦区农业农村局局长仇明强说。

把县域作为城乡融合发展的重要切入点，需要向改革要动力，加快建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系。

是农村人，还是城里人？张贵堂笑言，“这事说不清”。说是城里人，可一直在浙江省德清县双燕村生活，还在耕地种田；说是农村人，可户口簿上没有农业、非农业之分，而是标记“浙江居民户口”。

2013年9月，德清县全面推进户籍制度改革。在此基础上，依附在原有城乡户口上的医疗、住房等33项差别化待遇，近年来逐渐被消除。

过去，城乡医保差别明显。在门诊最高报销额度上，城镇居民医保是800元，“新农合”则是300元；在医保报销比例上，城镇居民医保比“新农合”高出5到20个百分点。“现在不管农民还是市民，从缴费到服务‘一碗水端平’。”德清县医疗保障局副局长高建林说。

张贵堂有切身体会。86岁的父亲张法根患有高血压和糖尿病，“现在门诊报销比例提高到55%，跟城镇居民医保一个样，加上一些药品免费了，一年能省2700多元。”张贵堂说。

不仅是德清，在全国各地，城乡融合发展的探索实践愈发深入。

江西省鹰潭市围绕“资源统筹、平台盘活、收益共享”的目标，形成了就地入市和异地入市相结合的农村土地盘活模式；河南省许昌市集合各类涉农项目资金集中投入、打捆使用，加快建设乡村振兴示范带、示范区，打造城乡融通、协同发展的平台；广东省清远市调整户口迁移条件，允许租房落户，放宽直系亲属投靠入户限制，推进建立城乡有序流动的人口迁徙制度……

既要建设繁华的城市，也要建设繁荣的农村。如今，新型城乡关系加快形成。今天的中国城镇，为农业农村发展提供人才、资金、科技支撑，不断满足农村居民日益增长的消费需求，为进入城镇的农村居民提供越来越多的就业机会和越来越完善的基本公共服务。今天的中国乡村，不仅是城市的“米袋子”“菜篮子”，让城市居民吃得更好、更健康，而且为城市发展输送更多建设者、提供庞大消费市场，吸引着越来越多的城市居民到乡村就业创业。

（本报记者窦瀚洋、祝佳祺、翟钦奇参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年09月25日 01 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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