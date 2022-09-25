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激发科学梦想 培育创新志向（教育时评）

文  月
2022年09月25日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，中办国办印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，提出学校要加强科学教育，不断提升师生科学素质。今年9月的全国科普日活动中，各地的孩子们充分领略了科技的魅力：在江西宜春市袁州学校，趣味机器人展演吸引了学生们的目光；在河北内丘县实验小学，同学们来到科技大篷车，体验奇妙的展品……

　　孩子们提出的一个个问题，是向科学海洋发出的最初的探寻；发出的一声声赞叹，体现了对于优质科学教育资源的热情。让更多的青少年心怀科学梦想、树立创新志向，是科学教育的应有之义。

　　习近平总书记指出：“好奇心是人的天性，对科学兴趣的引导和培养要从娃娃抓起，使他们更多了解科学知识，掌握科学方法，形成一大批具备科学家潜质的青少年群体。”

　　加强科学教育，重点在于激发学生的好奇心，培养学生的科学精神、创新能力。许多科学工作者在回顾自己的成长历程时都曾表示，学生时代种下的科学梦想，会在日后的科研岁月中茁壮成长。中国科学院院士沙国河说，自己儿时就喜欢动手制作收音机、电动机，梦想成为发明家；中国科学院院士祝世宁回忆，小学时读到的《科学家谈21世纪》让他对未来产生了憧憬……科学教育，种下科学探索的种子，激发梦想、孕育希望。不是每个学生最终都会走上科学研究的道路，但求知欲、想象力，对每个人的成长都大有裨益。

　　加强科学教育，必须重视师资配备，提升教师科学素质。教育部基础教育教学指导委员会科学教学专委会去年开展了覆盖13.1万名小学科学教师的调查，结果显示，小学科学教师数量供给有待加强、素质能力仍需提升。从源头上加强科学教师供给，方能提高科学教育水平，夯实创新人才培养基础。今年以来，教育部办公厅印发了关于加强小学科学教师培养的通知；暑期，“全国科学教育暑期学校”中小学教师培训活动开展。相信随着科学教师人才培养力度的加强，更多更高素质的科学教师将为科学教育提供有力支撑。

　　加强科学教育既要发挥学校主阵地作用，也要发挥社会大课堂作用，共同培育科学教育的良好生态。前不久，航天员王亚平被推选为2022年“最美教师”特别致敬人物。在太空授课活动中，她的生动讲解激发了许多中小学生对宇宙的向往，点燃了他们学习科学的热情。这也启发我们，要充分利用校内外的科技资源加强科学教育，善用大资源、整合大平台。眼下，国家中小学智慧教育平台已开设科普教育专栏，设置了科学公开课、漫游科技馆等板块。要更好地运用线上线下、校内校外的科学教育资源，点亮更多孩子的科学梦想。

　　新学期伊始，我们看到，科学教育已惠及更多学生：在四川理塘县第四完全小学，学生们在支教教师的指导下参加天文社团活动；贵州平塘县大塘第一小学的学生来到“中国天眼”，学习科学知识……期待更多的孩子以科学教育为翼，激发科学探索的兴趣，奔向科学的星辰大海。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月25日 05 版）
(责编：罗知之、杨迪)
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