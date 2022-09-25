本报记者 高 炳

秋分时节，秦岭北麓果香遍野。走进陕西省宝鸡市眉县，缀满藤架的猕猴桃，已进入黄金采收季。

这阵子，陕西齐峰果业有限责任公司外贸部主管鲁文博正忙着组织采摘猕猴桃。不久后，数百吨眉县猕猴桃将经由冷链运输远销海外。

“过去两个果季我们共出口了800吨鲜果，在海外市场十分走俏。”鲁文博告诉记者。在全国猕猴桃出口产地中，眉县占据着重要位置。

眉县地处关中，北傍渭河、南屏秦岭，日照、土壤等条件得天独厚，是猕猴桃的优质产区。“目前，眉县猕猴桃种植面积达30.2万亩，全县91%的农户都种猕猴桃。”在眉县果业中心主任屈学农看来，“产业做优做强，关键要做好这篇‘猕猴桃文章’。”

好果子，从种植开始。

在眉县齐镇凉阁村，返乡创业青年邓晓庆的30亩设施大棚反射着阳光。“我种的新品种‘红阳’是红心黄肉，侍弄起来麻烦，但品质更好。”近几年，邓晓庆探索高端果品路线，对果树管理有着自己的要求，“采摘的猕猴桃，90%以上的重量要在100克至130克之间。这样的果子，大小、果形等才是最佳状态。”

近年来，眉县组建了由大学教授、农技人员等构成的技术服务队伍，面向全县数百个专业合作社和家庭农场普及猕猴桃标准化生产技术。在专家们的帮助下，邓晓庆改良土壤、改造树形、嫁接新品种，并采用中小型割草机、风送式打药机、水肥一体机等机械化设施种植猕猴桃。“标准化种植、规范化管理，果园里的汗水，市场看得见。”邓晓庆笑言，“眼下，‘红阳’还没熟透，但电商已经开始催单，说是客户都等着呢。”

距齐镇不远处的金渠镇田家寨村，80后创业青年孙国庆的8亩猕猴桃示范园里，信息化气象监测仪、虫情监测预警系统等设施颇为惹眼。“温度、湿度、光照、风速等信息，通过手机就能掌握。”孙国庆说，有了科技助力，今年猕猴桃收成不错，亩产约6000斤，“这阵子，订单到了高峰期，每天要寄出5000单。”

做优“种植端”，更要做强“采后整理端”。

正值采收旺季，眉县猕猴桃产业园区内，一辆辆大卡车满载猕猴桃来回穿梭。

齐峰果业的生产车间里，分选线自动上果，除尘、排序、称重等自动化作业有条不紊。一筐筐鲜果摞得整整齐齐，码放在智能分选线旁。

“分选线能快速准确检测各项指标，其中智能测糖环节仅需一秒钟。”齐峰果业相关负责人赵强介绍，经电脑运算处理，猕猴桃可被分为16种果品等级，并根据不同等级，或包装、发货、运输，或冷藏贮存，“目前，我们的日分拣量可达400吨，年营业额超过5亿元。”

不同于鲜果，陕西千裕酒业有限公司则专注于猕猴桃深加工环节。公司商品展台上，猕猴桃果汁、果酒、点心等产品琳琅满目。

“猕猴桃果汁口味很好，供不应求。”千裕酒业总经理辛磊说，“今年公司会投用新的生产线，预计可加工鲜果3.5万吨，产值达2亿元。”

据介绍，眉县现有猕猴桃生产加工营销企业55户，研发生产果脯、果酒、脆片、化妆品等各类产品。2021年，全县加工猕猴桃鲜果7.8万吨，生产猕猴桃果汁、果酒8800吨，果脯5600吨，实现产值7.43亿元。

“猕猴桃已经成为眉县的一张亮丽名片。”眉县县委书记刘志生说，“去年，眉县猕猴桃产量达52万吨，综合产值达58.5亿元。我们将持续推动猕猴桃全产业链改造升级，让猕猴桃成为富民强县的‘致富果’‘幸福果’。”

《 人民日报 》（ 2022年09月24日 04 版）

(责编：罗知之、杨迪)

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