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为黄河生态保护提供财税保障

曾金华
2022年09月25日08:43 | 来源：经济日报
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原标题：为黄河生态保护提供财税保障

近日，财政部印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案》，提出充分发挥财税政策支持引导作用，着力改善黄河流域生态环境、促进全流域高质量发展。

黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，财政必须围绕生态建设的重点领域、关键环节做好资金保障，落实和完善促进高质量发展的各项政策，发挥重要的支持引导作用。2021年10月，中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，其中对财税政策措施作出了一系列重要部署。此次出台《方案》，具体明确了支持建立资金多元化利用机制、支持建立灾害防治保障机制等多方面举措。笔者认为，发挥好财税政策在推动黄河流域生态保护和高质量发展中的作用，应重点关注以下3个方面。

首先是强化资金保障，支持推动黄河流域生态保护和高质量发展。绿水青山就是金山银山，而守护好绿水青山需要财政资金的充分投入。《方案》提出了一系列资金保障措施，特别是明确中央财政设立黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金，用于支持沿黄河省区统筹做好加强生态环境保护、保障黄河长治久安、推进水资源节约集约利用、推动黄河流域高质量发展、保护传承弘扬黄河文化等工作。在财政收支矛盾较为突出的情况下，对生态保护的投入力度不能减弱，从中央财政到地方财政，都要想方设法加大投入力度，并提高政策和资金的精准性。

其次是拓宽资金渠道，加快建立多元化投入机制。加强黄河综合治理体系和能力建设，必须充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。从投入上看，光靠政府财政资金难以满足需求，需要建立起多元化投入格局，充分发挥市场机制作用、激发市场主体活力和创造力。《方案》提出，研究设立黄河流域生态保护和高质量发展基金；支持沿黄河省区规范推广政府和社会资本合作（PPP），中国政企合作投资基金对符合条件的PPP项目给予支持；鼓励各类企业、社会组织参与支持黄河流域生态保护和高质量发展。

社会资本在推进黄河流域生态保护和高质量发展中的作用不可小觑。以PPP为例，从全国PPP综合信息平台管理库的最新统计看，今年以来，新入库黄河流域项目136个、投资额1967亿元。2014年以来，累计黄河流域项目3422个、投资额4.8万亿元。下一步，要继续充分调动市场主体、社会力量积极性，吸引更多资金、资源投入黄河流域生态保护和高质量发展。

再次是加强资金管理，注重提高资金使用绩效。在加大生态环保资金投入的同时，要贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，突出重点、讲求绩效、强化监督，推动宝贵的生态环保资金发挥出最大效益，切实做到花钱要问效、无效要问责。《方案》要求，“沿黄河省区财政部门要加强财政资金使用管理，建立全过程绩效管理链条，坚决防范财政金融风险，提高财政资金使用效益”。只有把每一分钱花在刀刃上，才能更好支持实现黄河流域生态保护和高质量发展各项政策目标。

加大“真金白银”投入力度，为黄河流域生态保护和高质量发展提供了有力支撑。通过综合施策、协同推进，必将持续推动黄河成为造福人民的幸福河。

(责编：罗知之、杨迪)
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