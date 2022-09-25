谭浩俊

原标题：货车通行费减免10%应成物流减负新起点

22日召开的国务院常务会议，确定了强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策。会议决定，在第四季度将收费公路货车通行费减免10%，对收费公路经营主体给予定向金融政策支持，适当降低融资成本。

这是一个连环政策，交通部门给运输企业让利，银行给交通部门让利，而政府给金融部门支持，就是常有的事了，不需要另行出台政策。

说到交通部门给运输企业让利，降低或减免车辆通行费，有人首先想到的是交通部门的困难，譬如负债规模大、还债压力大、公路管理成本高，等等。不让利也是交通部门没有办法，而不是交通部门不想这样做。这话有一定道理，但又不全在理。交通部门负债规模大是事实，保持收费公路的收费权利，也是为了解决各种负债，避免出现风险。但是，这些负债是否都是合理的，这些年来，有没有真正偿还过债务，偿还了多少债务，是不是存在浪费现象，也是非常重要的方面。如果这些问题回答不好，舆论和公众就有权质疑。

在经济环境复杂、企业运行困难、就业压力加大的大背景下，交通部门应当把问题考虑得更加周全一些，把思路拓展得更宽一些。如果经济不走出困境，企业不摆脱困难局面，作为经济大动脉的交通，能够独善其身吗？只有经济越好、企业困难越少，收费公路上跑的车辆越多，收费公路的收费才有保证。在这样的情况下，如果能够给予来回车辆、特别是企业运输车辆一定的收费减免支持，让企业的物流成本降低，就能更好地帮助企业摆脱困境。

千万别看只对货运车辆减免10%的通行收费，仔细把账算一算，这可是一笔经济大账。就具体车辆而言，在没有出台此项政策前，很多车辆可能正处于盈亏平衡点，一些车辆可能就会选择停业，以减少损失。但是，减免10%车辆通行费的政策出台后，很多车辆可能就会变成盈利，就会继续保持正常运行。如此一来，车主有收入了，企业有车辆使用了，许多原本运不出去的产品能够运出去了，消费者买不到或者价格很高的商品，也可以买到了。于是，供应链就能比较好地发挥作用，而不会出现断裂现象。

更重要的是，原本准备停运的车辆恢复通行了，原本不能送出的商品又能够通过公路送向四面八方了，公路上跑动的车辆增加了，收费的基数也就扩大了，等于是用10%的代价换来90%的利益，这样的账应当不难算清。

交通部门应当利用这个机会，来一次主动降低公路收费标准、给物流企业和运输企业等减负的新行动，做一次真正的给企业减负松绑新示范。面对困难，不能只鼓励企业鼓足勇气、增强信心，也要给企业创造更好的外部条件。

在此次减免货车通行收费行动中，银行也是做出积极贡献的。如果交通部门能够与银行密切配合，都做出一点让利，给物流企业减负、降低收费公路收费标准还是有可能的，也是能够做到的。切不可企业困难了，收费标准一点没变，加上油价高企，导致很多车辆被迫停运。每停运一辆车，交通部门就会少收一辆车的费。与其被动减少收入，不如主动让利于车辆和企业，通过扩大基数来增加收入。这笔账怎么算都是划算的，都是最合理的账。

(责编：罗知之、杨迪)

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