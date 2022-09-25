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“用户空间”服务推送个性化服务510万余次“在线导办”服务接待群众33万人次

数字赋能政务服务 智能办事省时省心

张月朦
2022年09月25日08:50 | 来源：北京青年报
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原标题：数字赋能政务服务 智能办事省时省心

奋进新征程 喜迎二十大

近年来，北京市为进一步便利企业群众办事，依托国家和本市一体化政务服务平台，在市政务服务网陆续推出用户空间、在线导办、引导式办事指南等一系列创新服务，让企业群众办事“找得到、问得清、看得懂”，跑出利企便民加速度。

找得到

用户空间主动提醒、推送政策

推送510万余次个性化服务

“没想到用户空间这么智能，推荐的房租减免、税收优惠、金融服务都是我们最需要的，简直就像是为我们量身定做的。”9月16日，从事金融行业的潘先生在北京市政务服务网办理业务时发现，自己公司的用户空间内，除了展示有企业的基本情况、电子证照、历史办件等信息外，还推送了服务业小微企业房租减免政策、失业保险稳岗返还政策、住房公积金阶段性支持政策等适合自己公司申报的惠企政策，并提供小微企业金融服务、中小企业公共服务平台等常用服务网上办理入口。

随着营商环境的不断优化，各区各部门陆续推出了优惠政策、便民服务等措施，如何用最短时间找到最符合自己需求的内容，成为不少企业群众办事的新期盼。北京市以市政务服务网“用户空间”为重要载体，利用大数据、人工智能、区块链等技术，研判用户需求、进行用户画像，为企业群众提供精准、主动、个性且安全可靠的数字专属服务，实现从“人（企业）找政策、服务”向“政策、服务找人（企业）”的服务模式转变。

同时，建立了个性化的“一人一档、一企一档”，将原来分散在各部门的办事信息、电子证照等分类归集管理、集中应用，目前已归集12类信息和167类电子证照，并与办事表单、材料相关联，实现办事免填报、减材料。打造了“政策直达专区”，企业可通过政策月历查看现行政策与申报信息、通过政策体检查验申报条件符合度、根据自身条件匹配适合的政策等，实现惠企利企政策直接触达企业身边，大大节省企业的时间成本。自用户空间上线以来，已为企业群众提供主动提醒、政策推送等个性化服务510万余次。

问得清

“在线导办”一对一服务

累计接待咨询群众33万人次

在保障企业群众办事“找得到”的基础上，北京市着力解决“问得清”的问题，推出了“在线导办”服务，依托市、区、街乡三级政务服务中心综合窗口服务团队，组建了一支精通业务的“在线导办”团队，为办事人提供“一对一”网上办事问题解答、信息填报指导、申请材料审核等服务，打造实时性、交互式、有温度的“线上办事窗口”。截至目前，“在线导办”服务已累计接待咨询群众33万人次，满意度达97%。

近日，办事人李先生在市政务服务网“在线导办”平台咨询如何在顺义区设立有限公司领取营业执照，根据其咨询的问题，“在线导办”平台精准分派了顺义区导办员负责接待。工作人员在了解他所需办理企业类型后，将公司设立登记一次性告知单发给他，建议他根据自身情况对照告知单内容准备相关材料，同时耐心讲解了网上办理及现场办理两种方式，并在办事人网上办理过程中解答对方实名认证等操作问题，最终李先生顺利完成了网上办理。

“我们通过组建‘在线导办’顾问团队，按照问题类别及所涉及的部门，精准匹配导办专员，为市民提供专属政务服务，帮助办事人顺利实现网上预审或受理。”顺义区政务服务管理局工作人员介绍，对确需线下提交实体申请材料的，还可通过预约方式安排特定咨询专员在线下提供窗口接件“一对一”服务。

看得懂

1.45万个情景引导式指南

为办事人提供精准服务

除了依托“在线导办”实时互动，针对部分事项办理情形多、不同情形需要提供不同材料的情况，市政务服务网还推出了“引导式办事指南”，可根据办事人的基本信息，结合不同情形下的事项办理要求，逐一对应匹配后，导出定制化材料清单和办事清单，有效提升办事指引精准度。

如机动车登记办理，以往办事人需要根据户籍所在地、申请人身份类型、是否代办等，从完整的办事指南中筛选出自己属于哪种办事情况，并确认需要准备的材料清单。现在通过“引导式办事指南”，系统将通过“一问一答”的形式，根据办事人的选择结果，自动生成符合办事人条件的定制化、个性化材料清单和办事流程。截至目前，北京市政务服务网已提供1.45万个情景引导式办事指南。

下一步，北京市将全面贯彻落实数字政府建设要求，以企业群众需求为导向，积极探索大数据、人工智能、区块链等新技术与政务服务深度融合，为企业群众提供更加智能化、精准化、个性化的政务服务。 文/本报记者 张月朦

(责编：罗知之、杨迪)
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