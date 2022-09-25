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2022亚洲数字艺术展昨日面向公众开放 国内外40余件艺术作品参展

“地球太空船”与观众跨时空交流

2022年09月25日08:52 | 来源：北京青年报
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原标题：“地球太空船”与观众跨时空交流

2022年第四届亚洲数字艺术展面向公众开放

本报讯（记者 王斌）脑电信号被“翻译”成富有艺术感的抽象画作，AI控制的大象在虚拟太空舱空间中行走……昨日，2022年第四届亚洲数字艺术展面向公众开放。北京青年报记者了解到，该展览位于海淀区华熙LIVE五棵松广场的北京时代美术馆，以“地球太空船”为主题，围绕地球生态探索展开数字艺术的想象，展出的数字艺术作品以AR、VR、人工智能等数字艺术手段作为媒介，让观众从中感受数字艺术魅力。展览将持续至11月13日。

步入美术馆，一座用3D打印树脂、乐高积木等材料组成的火星生态舱映入眼帘。“00后”艺术家费笑天畅想了适宜人类和其他生命体共生的生态环境，希望以此引发人类对地球生态环境的关注与保护。

展览现场，不少观众体验戴上脑电设备，将个性化的脑电信号转化成独特的艺术作品。清华大学未来实验室科研人员自主研发了一套“梦境可视化”系统，能够将个性化的脑电信号转化成独特的艺术作品。项目负责人介绍，基于最近两三年的研究，“梦境可视化”系统内共有数十种可视化画作风格，可以传达出被试者的某种情绪。

据悉，此次展览吸引来自中国、希腊、澳大利亚、意大利等13个国家和地区的艺术家及艺术团队的近千件作品参与展前遴选，最终有40余件艺术作品参展。整个展览由4个主题展厅组成，分别以宇宙太空为主题、地球生态为主题、社会科学为主题和智能装置为主题，参展的艺术家们将生态艺术与数字融合，用数字科技引发观众对于人类命运共同体更加深刻思考的同时，也带给观众脑洞大开的科技与艺术的幻想。

世界各地的艺术家们运用充满了想象力和创造力的数字艺术语言，在这艘承载人类命运的“地球太空船”中探讨未来人类共同利益和共同价值的持续发展的可能性模式。本次展出的数字艺术作品以AR、VR、生态艺术、人工智能、科技装置等数字艺术手段作为媒介，与来自全世界的艺术家及观众进行一场跨越时间与空间的“交流”。

北青报记者了解到，结合前沿科技艺术，2022亚洲数字艺术展首次在“数创瓷”数字文创平台推出展览专属数字文创门票。数字文创门票以数字文创+线下实体权益形式发行，以数字化的效果呈现展览特点，通过区块链技术进行IP版权保护及确权，为本次数字文创门票提供了特有的专属价值。

据主办方介绍，亚洲数字艺术展自2019年以来已成功举办三届，2022年第四届亚洲数字艺术展再次呈现了一个文化与科技对话的平台，透过数字技术等新兴媒介促进文化间合作与交流，持续推动着面向未来的跨领域文化创新。

摄影/本报记者 袁艺

(责编：罗知之、杨迪)
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