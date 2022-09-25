蒲长廷

原标题：丰台企业打造高效“城市大脑”

大到城市建筑群“灯光秀”、车站枢纽应急预警，小至社区卡口人脸识别、交通路口出行规划，这些城市运行中的方方面面都可以被“智慧大脑”悉数掌握。北京青年报记者在近日举行的丰台区“遇见丰台·发现京彩”丰台企业创新成果专场发布会上了解到，丰台区多个高新技术企业聚焦数字经济赋能智慧城市建设，发布前沿技术成果，让人们感受着数字技术应用走进现实生活的种种场景。

应用数字化手段

提高城市运行效能

近年来，数字化治理的应用场景越来越丰富，通过数字化手段有效提高了城市运行效能。“以AI训练平台和高密度智能设备为技术底座，我们形成了轨道交通综合感知应急预警平台，可有效避免城市交通枢纽内涝、站台亡人等安全事故的发生。”中关村丰台园企业久译科技研发的预警平台，涵盖列车、车站和车辆段应急管理等多个场景应用，可通过时空大数据模型进行监测，通过预警平台识别异常行为并进行预警和提前处置。据介绍，目前久译科技已完成北京多条地铁线路车站、列车、车辆段的智能应急监测预警应用。

同样应用于城市应急管理和市政管网等智慧城市建设领域，北京云庐科技有限公司展示了其自主研发的以CAE+AI为基础的数字孪生技术应用。其研发的“供热管网智慧监控平台”，可实现自动精准定位热力管网漏损10米以内，具备信息集成、漏损定位、爆管预警、智慧调温等多个功能，通过国内领先的流体力学+热力学耦合仿真技术，产品精度提高至传统计算的8倍以上，实现城市级管网的智慧监测。

数智化创新成果

助力数字城市管理

数智化创新成果已深入智慧城域领域，助力数字城市新基建和市域治理。北京豪尔赛智慧城域科技有限公司展示了“三智一网”智慧服务生态系统聚焦城市更新、智慧城区、智慧园区、智慧文旅等诸多场景的应用成果。特别是在智慧文旅应用场景中，其将超媒体、3D MAPPING、裸眼3D、智能交互、结构光视觉等数字技术及国内领先声、光、像和数字感应装置等高科技手段无缝接入景观，已实现城市“沉浸式旅游体验”，点亮城市建筑“光影”，助推文旅夜经济。

在社区管理方面，以北京海鑫智圣技术有限公司自主研发的基于对深度学习神经网络的第三代人脸检测算法，以及解决“卡脖子”工程之一的自研推理引擎，可满足云端、移动端、自助设备端全场景，不同光线环境条件下的高精准人脸识别、图像采集，使得百姓在考勤、门禁、疫情防控等生活场景中，都能便捷地享受到金融支付级别这一最高安全等级保护。而基于此技术研发的智能防疫管理平台，可实现区域精准防疫管理。

以政策引导带动更多

新技术落地应用

目前，数字经济企业和项目在丰台呈拔节成长之势，良好的科技创新生态体系已初步形成。丰台区科信局局长刘博涵介绍，在丰台区“高新八条”政策中，对企业自行研发建设的应用场景，成功落地新技术并形成示范的，按照投资总额50%给予最高500万元支持，以政策引导带动更多新技术落地应用。目前，丰台区已拥有高新技术企业近1900家，国家级专精特新小巨人企业35家，北京市专精特新中小企业345家。

与此同时，丰台区也在不断更新着服务企业的模式。此次专场发布活动即是主动服务企业的一次创新，活动现场不但有企业成果的展示，丰台区还与发布企业提前沟通，根据企业需求清单安排接洽。现场不但邀请科研院所、上下游大型企业参加，还有投融资机构、科技服务企业参与，此外，丰台区十余个政府部门也与企业“面对面”沟通。

据了解，围绕建设创新生态，丰台区将实施丰台发展伙伴计划，组织专业化、市场化、国际化科技服务机构作为创新发展伙伴，为企业提供技术转移、检测验证、小试中试、投融资、专利规划等企业加速发展服务，形成覆盖创新全链条、独具产业化特色的科技服务体系。同时，丰台区将一手抓产业链龙头企业、一手抓“专精特新”中小企业，通过“以大带小、以小托大”，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态。文/本报记者 蒲长廷

(责编：罗知之、杨迪)

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