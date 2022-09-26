原标题：专注减碳管理2022GCMC全球碳管理大会在京举办

9月23日下午，2022GCMC全球碳管理大会在北京成功举行，大会以“赋能·释放企业碳力量”为主题。国内外碳管理领域专家、碳管理行业的领军企业代表，共同探讨近几年碳管理行业的变化及发展趋势。

自“双碳”目标提出两周年以来，中国的碳中和进程已从概念提出加速推进至激发各行业变革。作为大会的主办方，碳阻迹创始人兼CEO晏路辉现场发布了《双碳两年碳管理行业十大洞察及趋势》。

晏路辉表示，当下，越来越多的企业正在低碳数字化道路上以更加可视化的方式与利益相关方开展碳披露方面的交流。根据碳阻迹联合灼识咨询共同研究的《中国碳管理市场规模预测》，中国碳管理市场规模在2025年将达到1099亿元，2030年将达到4504亿元，2060年将达到43286亿元。

对于碳阻迹在碳排放数字化管理的发展方向，高瓴创始人张磊指出： 实现碳中和需要一套完善的基础设施支持。碳阻迹运用科技创新力量为包括高瓴被投企业在内的各个产业，提供了强大的数据底层支持。

红杉中国创始人兼CEO沈南鹏表示： 碳排放计算和管理是碳中和数字基础设施。碳阻迹通过积累丰富的碳排放因子数据库，提升碳排放计算和管理的可操作性，为全社会建立健全碳中和创新生态提供了重要助力。

本次大会，碳阻迹带来中国首个一体化碳管理平台—碳云的全新升级。全新升级下，碳云搭建核算模型实现因子智能匹配，满足企业更加便捷地获取碳盘查数据、一键导入并生成碳报告等需求，精准量化碳排放、高效管理碳数据，让企业碳核算更方便。

碳云平台进一步夯实产品功能，扩展产品边界，通过CREOS理论（计算、减排、带动、抵消、传播）的数字化全链条碳管理路径，覆盖碳核算、碳减排、碳资产、碳数据、碳中和的全周期产品服务，开启数字化碳管理新模式。截至目前，碳云已为上百家知名企业提供了一站式碳管理服务。

在本次大会上，碳阻迹牵头汇聚26位来自碳圈行业专家及学者成立了“碳阻迹研究院”。研究院旨在借助碳阻迹在碳管理咨询积累的经验和行业资源，创建高质量政企科协互动交流圈，专注于输出低碳领域有价值的方法论以帮助企业梳理低碳转型过程中必须面临的核心问题，科学、多元、立体赋能企业机构低碳转型，助推企业碳中和目标早日达成。

此外，为了让大众更加直观地体验到减碳的影响力，碳阻迹还积极构想未来个人碳交易模式，不仅通过“绿色会议”达成个人碳排放实现中和的目标，还特别呈现“低碳产品体验空间”，将个人低碳消费场景融入碳市场，让现场嘉宾进行个人碳交易初体验。

据悉，本次“2022GCMC全球碳管理大会”作为绿色会议的试点。经核算，本次数百人GCMC全球碳管理大会共排放31.02吨二氧化碳当量，人均排放54.43kg，相较于一场传统会议可减排20.17吨（二氧化碳当量）。

值得一提的是，本次大会采用VCS、CER、VER、CCER等核证自愿减排量及国际绿证I-REC和国内绿证以及碳汇等多种方式，打造了一场绿色会议。

(责编：曹淼、李源)

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