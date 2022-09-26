明星

“湖南是农业大省，我们理应在乡村振兴中发挥更大作用。”建设银行湖南省分行在同业中率先成立乡村振兴金融部。建设银行湖南省分行党委书记、行长文爱华带队深入乡村，走访了湖南大部分县市，上百家龙头企业。在此基础上，团队总结提炼出“乡村金融十大关系”；完成了省市县三级的机构设置及人员配备；制定了一整套完整的乡村金融生态制度……

一身苗服、一口乡音，湖南省花垣县十八洞村“裕农通”服务点业务员熟练地为杨五玉老人办完了领取养老金的业务。

“做梦也没想到，这个服务能送到家门口。过去走路去镇上，来回至少三小时，现在是真走不动了。我只会说土话，出去办业务也不方便。”杨五玉说。

十八洞村是“精准扶贫”首倡地。尽管水泥路代替了羊肠小道，但村民日常取款、交水电费等仍要来回奔波，十分不便。建设银行“裕农通”服务点的设立，改变了这一状况。“裕农通”普惠金融服务点，是建设银行为更好提升农村地区普惠金融服务能力设立的普惠金融服务平台。如今，只需一台银行终端设备，村民足不出村就可以享受一站式基础金融服务，真正实现了把银行窗口开到村口。

洞庭湖畔山明水秀，过去，湖南省岳阳市下辖县域的水费收取主要采取上门收款方式，面临收缴难度大、效率低、资金保管难等问题。建设银行岳阳市分行深入乡村摸清需求，整合行内资源，在全省率先部署县域水费项目，得到了村民的一致好评。

截至2022年8月底，建设银行湖南省分行建成“裕农通（金湘通）”服务点4万多个，全面入驻全省2.4万多个村综合服务中心，极大方便了老年人、残疾人等群体。

杨鑫是娄底市新化县杨家边村的致富带头人，开办了一家农家乐。今年，就在他为扩大生产投入的资金一筹莫展之际，建设银行新化支行送来了“裕农通-业主快贷”。杨鑫说：“自从有了乡村振兴战略，我们夫妻俩从广州的打工族变成了家乡的小老板，家里的老人、孩子也能照顾好。建设银行把金融服务送到家门口解决了我的难题。”

建设银行湖南省分行负责人介绍，该行发挥金融科技和大数据优势，引入农业土地确权、农业补贴、农业保险等多维数据，打造服务农户信贷需求的“裕农快贷”产品包，以数字技术畅通金融“活水”入乡新渠道。

“我们作为养殖业，养殖土地没有产权，栏舍也不能作为抵押物，所以一直以来贷款很难。”佳和农牧股份有限公司（以下简称佳和农牧）董事长李铁明说。总部基地位于长沙县干杉镇的佳和农牧，是一家规模化生猪养殖企业。建设银行长沙河西支行第一时间与佳和农牧联系确定符合抵押条件的生猪活体，仅用半个月，就为佳和农牧发放4000万元“裕农生猪贷”。

“生猪贷”只是建设银行湖南省分行助力产业振兴的一个缩影。2022年8月末，该行涉农贷款余额超过1511亿元，金融“活水”正源源不断注入田间阡陌。

因地制宜开展培训是“裕农学堂”的服务理念，建设银行华容支行在万庾镇村民服务中心开展稻虾种养培训会，“裕农学堂”的流动讲堂走进全镇13个村（社区）的“党群服务中心”“村民服务中心”，聘请高校老师、本县“土专家”围绕农业实用技术，为村民授课，积极为乡村产业发展赋能。

这样的“裕农学堂”在湖南省已建成38个。近三年来，建设银行湖南省分行共举办“金智惠民”培训7437期，培训人次突破81万，实现“裕农通（金湘通）”业主培训全覆盖。

建设银行湖南省分行通过“裕农通+民生服务+阳光村务”，把“裕农通”嵌入湖南智慧政务体系，纳入基层政务“一门式”服务，基本实现乡村高频场景“全省通办”；协助湖南省农业农村厅搭建“三资监管、产权交易、乡村产业大数据信息服务”三大平台，有效解决乡村信息采集、企业监测等治理难题，初步构建了一个独具特色、有辨识度的裕农服务体系，为服务乡村振兴找到了新门道。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经