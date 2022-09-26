操秀英

记者9月21日从同方威视技术股份有限公司获悉，经过多年持续探索，该公司与清华大学团队实现了国产高纯锗谱仪产品化应用。

据介绍，随着核技术的迅速发展，核应用范围越发广泛，核技术的“双刃剑”性质也凸显出来，如日本核泄漏事故，含有放射性物质的废水直接排入海洋，核污染物伴随着洋流及海洋生物等将会间接影响到我国近海环境及居民健康，放射性物质未知、吸收了放射性物质的生物清单未知等因素造成辐射监测样品众多，如何快速取样、批量分析、准确定位管控等问题受到业内普遍关注。在众多辐射监测类设备中，高纯锗伽马谱仪因具有探测效率高，稳定性好，分辨率极佳等特点，是辐射监测工作者处理伽马能谱测量分析的首选。

据同方威视相关技术人员介绍，高纯锗伽马谱仪采用半导体高纯锗探测器，具有极好的能量分辨率和线性，在环保、核电、国土安全、检验检疫等多个领域均有广泛应用。高纯锗伽马谱仪技术壁垒高，长久以来多为国外少数公司垄断，价格昂贵。打破“卡脖子”局面，开发国产化高纯锗伽马谱仪产品是广大用户的迫切需求，也是国家的重要战略规划。同方威视与清华大学工程物理系在辐射探测技术方面有着多年技术积累，及长期良好、成熟的合作关系，双方积极响应国家号召，在高纯锗谱仪方向展开技术合作。同方威视主要负责软件算法、分析谱仪、低本底屏蔽以及产品化方面研究，经过多年的摸索与测试，于2019年完成国内首套自主知识产权的高纯锗伽马谱仪开发，并成功交付客户使用。此后，同方威视携高纯锗伽马谱仪亮相欧洲IAEA国际原子能机构、美国、澳大利亚等重要展会，向世界宣布，中国拥有了自己的高纯锗伽马谱仪。

清华大学李玉兰教授团队开展研发工作。

据介绍，高纯锗产品的核心技术包括：高纯锗晶体生长、探测器制备、低温制冷技术、前放电子学技术、数字化谱分析技术、无源效率刻度技术等，高纯锗技术的开发难度可想而知，这背后是清华大学及同方威视众多技术专家的辛勤付出。同方威视与清华大学强强联合，取得多项知识产权专利、软件著作权，双方也是国内唯一拥有全国产高纯锗伽马谱仪量产能力的团队。对于开发难度如此高的一款产品，实现稳定量产更是难上加难。目前，清华大学与同方威视已完成高纯锗伽马谱仪的多种类型、不同探测效率的产品开发与测试，极大丰富了高纯锗产品线。

(责编：王震、陈键)

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