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“陇上江南”的丰收图景

2022年09月26日09:05 | 来源：新华社
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新华社兰州电（记者郎兵兵）白龙江畔稻谷飘香，西汉水沿岸苹果挂满枝头，梯田之上中药材苍翠欲滴……金秋时节，位于甘肃省东南部的陇南大地处处洋溢着丰收的喜悦。

陇南属于长江流域，气候温润，物产丰饶，素有“陇上江南”的美誉。

走进位于白龙江畔的陇南市武都区角弓镇，4000亩金灿灿的稻田映入眼帘，沉甸甸的稻穗随风摇曳，散发出阵阵馨香。农民们穿梭于田间地头，忙着收割、捆扎、脱粒，沉浸在丰收的喜悦中。

“我们村几乎家家户户种水稻，一般留够自家口粮后，平均每户还能出售约800斤白米，增加3000元左右经济收入。”角弓镇角弓街村党支部书记李斌说，他们一年两季轮种菜籽和水稻，提高土地利用水平，让群众的“米袋子”“钱袋子”都鼓起来。

在地势平坦的徽成盆地，玉米棒挂满农家院墙，小麦装满了一间间仓库。陇南市农业农村局负责人介绍，近年来，陇南市持续强化科技增粮措施，加大撂荒地复耕复垦力度，今年粮食播种面积达到358万亩，丰收后的农家仓廪更加充实。

陇南独特的地理气候条件，不仅能保障粮食安全，还孕育出享誉全国的苹果、花椒、油橄榄等特色农产品。

在嘉陵江上游的西汉水沿岸，礼县60万亩优质苹果种植地带，红彤彤的苹果挂满树枝，果园里到处是采摘、运送、洽谈和品尝苹果的热闹场面。

“我今年从8月20日左右就开始收购苹果，在当地的苹果主产区设立了近30个收购点，目前累计收购1000吨左右，这些苹果大部分将出口到东南亚地区。”西和县羲乡果蔬开发有限公司负责人刘补全说。

从空中俯瞰，陇南市宕昌县拉路梁万亩中药材绿色标准化种植基地，当归、党参、黄芪、大黄等中药材的叶子苍翠欲滴，犹如一张巨大的绿毯，盖在层层梯田之上。

“再过一段时间，我们的中药材就可以采挖了，种出好药，卖出好价，一年的光景就美了。”站在拉路梁上，望着长势喜人的各色中药材，拉路村村民冉金平笑容满面。

据陇南市介绍，陇南市花椒、油橄榄、核桃、苹果、中药材等农业特色产业面积稳定在1000万亩以上，年产值达到210亿元，特色产业收入成为群众增收致富的主要支撑。下一步，将大力培育新型农业经营主体，加快推进特色产业3年倍增行动，实现特色农业规模化发展、精深化加工、品牌化打造，积极搭建产销对接平台，让陇南更多的农特产品走出国门、走向世界。

(责编：王震、陈键)
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