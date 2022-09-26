人民网北京9月26日电 （记者王仁宏）据水利部最新数据显示，截至目前， 水利部2021年安排实施的4295座小型水库除险加固项目全部开工，主体工程完工4216座；2022年安排实施的3400座小型水库除险加固项目，已完成初设批复3254座，开工2079座，主体工程完工664座，年底前将基本完成主体工程建设任务。

水库是重要的基础设施，事关经济社会发展，事关民生保障。今年以来，水利部加强调度会商、调研指导，全面加快小型水库除险加固项目实施，仅9月以来全国新开工小型水库除险加固项目900余座。

贵州省黔南布依族苗族自治州独山县大黑寨水库除险加固施工现场。来源：水利部运行管理司

据悉，为督促各地抢抓汛末汛后施工黄金期，9月5日，水利部副部长刘伟平主持召开水库除险加固项目调度会商会。刘伟平要求，落实稳住经济大盘水利相关工作要求，在原有实施进度要求基础上，逐座优化项目各阶段流程和衔接，细化实化建设进度安排，抓住汛后施工有利时机，进一步加快建设进度，倒排工期，压茬推进，强化各项保障措施，全力以赴推进小型水库除险加固和监测设施建设，确保年底投资完成率不低于90%，力争完成95%。

(责编：王仁宏、高雷)

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