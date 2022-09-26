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路通百业兴 农村公路让农业更繁荣、农村更美丽、农民更富裕

人民网记者 乔雪峰
2022年09月26日15:56 | 来源：人民网
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环山而建的民居、溪水潺潺上的鸾峰桥、游人如织的街道，夜幕下的福建省宁德市寿宁县下党乡，恍如一幅画卷徐徐展开，这一切美好皆因发达的农村公路而起。

借助纵横交错的农村公路网，“养在深闺待人识”的生态农产品走出大山，走进千家万户。福建省宁德市下党乡党委书记项忠红介绍：“路通了，产业就活了，游客也来了。下党着力发展乡村旅游，人气越来越旺，名声越来越响。”

党的十八大以来，我国农村公路建设发生了日新月异的变化。一条条农村公路修到了村头，通到了乡亲们的家门口，“晴天一身土，雨天一脚泥”的状况成为历史，千百年来困扰农村出行难的问题得到了解决。

农村公路串联起城市和乡村，展现了“山清水秀、天蓝地绿、村美人和”的乡村美丽画卷，成为农民向着美好生活阔步前进的幸福路。

农村公路带动脱贫地区走上致富路

我国的公路发展于2013年掀开新篇章。2013年，《国家公路网规划（2013年—2030年）》获国务院批准，总规模约40万公里。党的十八大以来，国家公路网不断补“断头”、填“空白”、畅“动脉”，原“7918”国家高速公路网基本建成，国省干线公路连接了全国县级及以上行政区。

俯瞰祖国大地，528.07万公里公路纵横交错、四通八达，其中覆盖范围最广、服务人口最多、公益性最强的是农村公路。446.6万公里农村公路串街联乡、通山入林，让农业更繁荣、农村更美丽，让广大农民群众享受到实实在在的实惠便利。

如今，具备条件的乡镇和建制村全部通硬化路、通客车、通邮路，“四好农村路”带动脱贫地区整体面貌发生历史性巨变。

十年来，农村公路累计投入车购税资金7470亿元，带动全社会投资3.77万亿元，累计新改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路的难题。农村公路总里程从2011年的356.4万公里增加到2021年年底的446.6万公里，十年期间净增了90多万公里。十年时间，全国改造农村公路危旧桥梁超6.17万座，实施安全生命防护工程129.3万公里，进一步强化了农村公路设施服务和安全保障能力。

十年来，全国新增了5万多个建制村通客车，具备条件的建制村100％通了客车，农民“抬脚上客车”已经从愿景变为现实，农村客货邮融合发展的水平也明显提升，基本实现了“运有所达”。2021年8月9日，交通运输部等八部门印发《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》指出，到2025年，基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，农村客运高质量发展思路及实施路径更加明晰。

一条条“四好农村路”带动了农村经济发展，资源路、旅游路、产业路盘活了农村地区的特色资源，“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，城乡双向运输进一步打通，改善了农村生产生活条件，“四好农村路”已经成为农村地区摆脱贫困、实现小康、走向富裕的重要载体。

农村公路有效盘活农村地区资源

九月的武夷山百里飘香、硕果累累，位于山脉最南端的龙岩市武平县龙洲物流园区车来车往，百香果、蜂蜜、茶叶等农产品将通过畅达的路网走出深山，发往全国各地。

修好一条路，带活一大片。农村公路与国省干线公路、城市道路、其他运输方式有效衔接，有效盘活了农村地区的资源，为广大群众铺就了致富通道。

十年时间，发展“农村公路+”模式，成为各地拓展农村公路附加值的有利抓手。结合乡村产业布局和特色村镇建设，一大批乡村产业路、旅游路、资源路涌现，农村公路与产业、旅游、文化融合发展，形成优势互补，让脱贫攻坚质量更高，让乡村振兴动能更足。一时间，发展“路衍经济”成为热词。

在福建省宁德市，蕉城区、屏南县、福安市农村交通运输环境提升带动古镇文化、传统村落文创产业、红色旅游等产业发展；霞浦县通过加强农村公路建设，打通全域旅游神经末梢，拉动摄影基地和旅游度假产业发展，绘就乡村振兴新图景。

在宁夏回族自治区银川市闽宁镇，闽甘公路沿村布线，与闽宁镇至扶贫产业园区公路、福宁路、闽许路等道路相连通，构成永宁县西部交通主干网络，周边永宁瀛海建材工业园、永宁县畜草基地、设施温棚园分布，为当地群众脱贫致富、加快农业农村现代化建设提供了有力保障。放眼整个西海固地区，9个县（区、市）已有123万人走出山区，依托便利路网，移民群众开启新生活。

“绿水青山就是金山银山”，走进浙江省湖州市安吉县余村，全长6公里的余村大道，坐落于天目山大竹海的碧波之中。余村通过打造农村公路精品观光带，推动了乡村休闲游和白茶产业发展。据统计，2021年余村共接待游客近80万人次，村集体经济年收入超800万元，农民人均收入6.1万元，乡村旅游已发展成了产业链条。

走在乡间的道路上，置身希望的田野上，传递好乡村振兴的接力棒。“外通内联、通村畅乡、班车到村、安全便捷”的交通运输网络逐渐成型，让广大农民群众看到了“大道越走越宽广”的新希望。

农村公路带动当地群众就地就近就业

一路通则百业兴，一花开来百花开。农村公路建设取得了实实在在的成效，大大激发了各地“四好农村路”示范创建热情。截至目前，各地已累计创建了353个“四好农村路”全国示范县，41个“城乡交通运输一体化”全国示范县，示范创建工作提质扩面，并将由典型示范引领向全域达标发展转变。

作为服务“三农”的重要民生工程，让群众参与，由群众监督，让群众受益，一直是农村公路建设重要要求。

十年来，全国各地充分调动农村群众的积极性，通过推广以工代赈、一事一议等方式，进一步开发农村公路公益性岗位，拓宽农村就业困难人员就业渠道。以甘肃省为例，当地将护路员作为村级公益性设施管护“八大员”之一，稳定吸纳群众就业，省市县为每个建制村每年各投入1万元，配备4至6名公益性岗位，每人每月补贴不少于500元，带动当地群众就地就近就业。

今年8月9日，经国务院同意，交通运输部等6部门联合发布了《农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案》，部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道。

截至目前，全国设置农村公路就业岗位73.28万个，其中公益性岗位36.87万个，吸收脱贫户36.47万人，农村群众的获得感、幸福感不断增强。

这十年来，“四好农村路”引发了乡村巨变，让乡村因路而兴、因路而美，为农村特别是贫困地区带去了人气、财气，也为党在基层凝聚了民心。

(责编：王连香、高雷)
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