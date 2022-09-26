人民网北京9月26日电 （记者乔雪峰）9月25日，北京大兴国际机场迎来投运3周年。记者从大兴机场获悉，截至2022年8月底，大兴机场自投运以来累计完成旅客吞吐量5198万人次，航班起降44.4万架次，货邮吞吐量36.1万吨。三年来累计开通航线266条，通达航点185个。

据大兴机场相关负责人介绍，当前在大兴机场运营的有南航、东航、国航、中联航、厦航、首都航、河北航、吉祥航、重庆航等26家国内航空公司。航线网络基本实现了年旅客吞吐量500万级及以上机场全覆盖，在现阶段航班时刻总量有限的情况下，高效扩大覆盖辐射范围，航线网络布局科学完善。

此外，在投运三周年之际，大兴机场正式发布了“兴享适程”服务品牌、十个产品品牌及吉祥物“小兴兴”。“服务品牌体系的发布是大兴机场继投运一周年发布服务承诺、两周年焕新承诺之后又一次向社会传递服务价值主张。”该负责人表示，自运营筹备以来，大兴机场将机场场景与人文理念相结合，从旅客需求、行业发展及智慧科技角度选定四个产品设计维度，陆续推出40余个服务产品，经过三年来的改善，最终推出十个产品品牌。

据该负责人介绍，“兴享适程”作为大兴机场的服务品牌，寄托了大兴机场人对每一段旅途的美好祝愿。十个产品品牌中，出行需求创新解决方案占比达七成，在商业、文化方面也提供了多元体验。

据了解，和服务品牌同步发布的还有大兴机场吉祥物“小兴兴”，以航站楼外形为造型，以“简洁、萌系、人格化”为特征，传递着大兴机场对“星级服务”的价值追求，头上蓝色灯球代表“国家发展新的动力源”以及智慧出行之光。

(责编：王连香、高雷)

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