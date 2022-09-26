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农行北京分行：打造“浓情暖域”品牌 提升基层网点金融服务质效

2022年09月26日17:03 | 来源：北京青年报客户端
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原标题：农行北京分行着力打造“浓情暖域”品牌 全力提升基层网点金融服务质效

　　近日，客户王女士到农行北京广渠路支行办理信用卡查询业务，因信用卡信息未完善导致无法查询。网点大堂经理了解情况后，耐心为客户办理信息核实修改业务。王女士对大堂经理的优质服务表示感谢，在“客户回音壁”上进行书面表扬，并在大众点评网上给予大堂经理五星好评，表示“网点服务特别贴心，网点服务体验特别棒”。

　　据了解，这是农行北京分行持续推进“网点服务升温工程”、全力打造“浓情暖域”服务品牌的一个缩影。今年以来，农行北京分行深入践行“客户至上，始终如一”的服务理念，推动全辖网点服务质效不断提升。为压实责任，该行出台《网点厅堂环境管理及服务行为规范实施办法》，完善以客户为中心的管理体系，层层压实分行、支行、网点三级管理责任，持续优化突发事件应急处理流程等，不断增强网点综合服务能力。

　　为做细服务内容、优化厅堂环境，该行持续抓好网点日常基础金融服务，聚焦打造厅堂服务环境，优化完善网点便民、适老等硬件设施，提升网点员工服务形象及服务能力，推动网点进门有问候、服务有微笑、老弱有搀扶、等候有安抚、到号有提醒、办理有效率、出门有送别“七有”服务，实现厅堂整洁、干净、优美“环境暖”和服务热情、暖心、周到“质量优”，让客户感受到宾至如归的到店体验。

　　在持续做好厅堂暖心服务的基础上，该行还向外延伸服务触角，主动为学校、社区、敬老院等客户群体、特殊区域的客户提供上门服务、移动金融服务、社区宣教服务等，用实际行动打通为人民服务的“最后一公里”。

　　为做好品牌推广、做强服务标杆，农行北京分行积极创建中国银行业协会“百佳”网点，创新服务模式，丰富多元服务内容，努力打造客户信赖认可的服务品牌银行。据介绍，西城支行营业室是今年参与创建中国银行业协会“百佳”的网点，该网点以书法和茶道为重点，定期开展中国传统文化宣讲，彰显社会责任、提升客户体验和网点服务温度。（金仁甫）

(责编：董童、李源)
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