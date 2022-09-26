新华社北京9月26日电（记者赵文君）为推动企业进一步建立健全食品安全责任制，市场监管总局近日发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，自2022年11月1日起施行。

这是记者26日从市场监管总局获悉的。这一规定旨在强化企业主要负责人食品安全责任，守住食品安全底线，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

在健全企业责任体系方面，规定要求食品生产经营企业建立健全食品安全管理制度，落实食品安全责任制，具有一定规模的食品生产经营企业在配备食品安全员的同时，应当依法配备食品安全总监；建立企业主要负责人负总责，食品安全总监、食品安全员分级负责的食品安全责任体系。

在完善风险防控机制方面，规定要求企业建立基于食品安全风险防控的动态管理机制，制定食品安全风险管控清单，建立健全日管控、周排查、月调度工作机制。同时，规定还完善了相关法律责任，依法明确企业未落实食品安全责任制以及未按规定配备、培训、考核食品安全总监、食品安全员等法律责任。

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经