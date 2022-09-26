人民网北京9月26日电 9月23日，在庆祝第五个中国农民丰收节之际，“农业农村大数据公共平台基座”（以下简称“平台基座”）市县级平台1.0版本上线仪式在人民日报社新媒体大厦举行。该平台的上线将与已经落地的省级“平台基座”实现联通，更好地促进数据资源纵横贯通，提升农业农村部门数字化治理能力。

“农业农村大数据公共平台基座”市县级平台1.0版本上线。受访者供图

农业农村部大数据发展中心主任韩旭对“平台基座”成员单位和全体研发人员的辛勤付出表示感谢。他指出，当前，各部门和地方正在加快构建大数据体系，推动大数据开发应用，社会各界对农业农村数据开发应用的要求越来越高，政府决策和监管对大数据支撑的需求越来越多，农业农村生产经营对数据发挥生产要素作用的依赖越来越强。

韩旭表示，成员单位要发挥各自优势，持续做好“平台基座”的升级完善和落地实施等工作，以“平台基座”赋能智慧农业发展和数字乡村建设，加快构建农业农村大数据创新发展生态圈。

据了解，“平台基座”由农业农村部大数据发展中心、中国电信集团有限公司、人民数据管理（北京）有限公司、北京中农信达信息技术有限公司、北京农信通科技有限责任公司五家单位共同研发。“平台基座”立足农业农村业务工作数字化转型和大数据平台建设的需求，旨在打破数据分割和系统孤岛壁垒，提供跨部门、跨区域、跨行业的农业农村数据共享交换枢纽，可实现国家与各地、地方与地方农业农村部门数据资源的互联互通，并为实现与其他部门的涉农数据交换共享设置了接口。市县级“平台基座”继承了省级“1+8+N”架构，可实现轻量化数据资源中心，具有灵活定制扩展、数据响应迅速、便捷化数据分析、省部级数据互联互通、本地化数据落地等优势。

人民网党委委员、董事、副总裁潘健，农业农村部大数据发展中心副主任韩巍、王松出席会议。中国电信农业农村事业部总裁白云东，人民网·人民数据总经理郑光魁，北京中农信达信息技术有限公司总经理王宇飞，北京农信通科技有限责任公司董事长李勇参会并作发言。联合实验室成员单位代表，以及“平台基座”研发工作人员参会。

(责编：王连香、高雷)

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