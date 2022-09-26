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交通运输部公布2022年公路水运工程建设领域信用“红名单”企业

2022年09月26日18:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月26日电（记者叶昊鸣）记者26日从交通运输部获悉，交通运输部近日公布2022年公路水运工程建设领域守信典型企业（简称信用“红名单”企业）目录。其中，公路工程信用“红名单”企业290家，包含设计企业101家、施工企业122家、监理企业67家；水运工程信用“红名单”企业43家，包含设计企业24家、施工企业14家、监理企业5家。

　　据介绍，该目录的发布有助于发挥信用激励作用，引导更多从业主体诚信经营，对营造公平竞争的市场环境，推进“褒扬诚信、惩戒失信”的信用体系建设，促进公路水运建设市场健康有序发展等具有重要作用。

　　据悉，为进一步建立健全公路水运工程建设领域诚信激励机制，自2018年开始，在公路水运工程建设领域信用评价管理基础上，交通运输部每两年组织发布一批信用“红名单”企业，今年是第三次发布。信用“红名单”企业可享受优先或加快办理有关行政审批、适度减少检查频次、降低保证金比例、提高工程预付款比例、信用奖励等系列支持政策。

(责编：袁勃、胡永秋)
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