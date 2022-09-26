新华社北京9月26日电（记者吴雨）近年来，我国债券市场功能持续提升，服务实体经济能力不断增强。中国人民银行日前发布数据显示，截至8月末，我国各类债券余额达142.3万亿元，规模位居全球第二。

人民银行相关人士介绍，2017年以来，我国债券市场规模持续扩大，直接融资比重大幅提升。截至8月末，债券净融资规模占社会融资总规模的31%，较2017年同期上升10个百分点。

近年来，随着绿色、扶贫、双创、乡村振兴等专项债券推出，企业直接融资渠道得以拓宽。人民银行的数据显示，截至8月末，公司信用类债券余额32.2万亿元，年均增速14.2%，是仅次于信贷的实体经济融资第二大渠道，融资成本总体低于贷款成本。

我国不断丰富债券产品种类和层次，支持积极财政政策实施，增强金融机构服务能力。数据显示，截至8月末，金融债券余额33.4万亿元，有力提升了商业银行资本实力和信贷投放能力；政府债券余额58.3万亿元，其中地方政府债券余额34.6万亿元，成为我国债券市场第一大券种。

人民银行相关人士表示，人民银行将会同有关部门和市场各方，继续共同建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的债券市场体系，持续充分发挥债券市场对支持宏观调控和优化资源配置的重要作用，支持我国经济高质量发展。

(责编：袁勃、胡永秋)

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