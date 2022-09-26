央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率上调至20%
2022年09月26日19:47 | 来源：新华网
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新华社北京9月26日电（记者吴雨）中国人民银行26日宣布，决定自2022年9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。
据介绍，此次人民银行上调远期售汇业务的外汇风险准备金率，旨在稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理。这是自2020年10月人民银行将外汇风险准备金率调整为0后，再次出手调整。
企业往往通过远期购汇锁定未来的购汇成本，在一定程度上规避汇率风险。而远期售汇业务是银行对企业提供的一种汇率避险衍生产品。
据了解，为抑制外汇市场过度波动，人民银行2015年将银行远期售汇业务纳入宏观审慎政策框架，对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金。
(责编：袁勃、胡永秋)
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