人民网北京9月26日电 （记者杜燕飞）国家油气战略研究中心和中国石油勘探开发研究院25日在北京发布《全球油气勘探开发形势及油公司动态（2022年）》报告。报告认为，当前，深水领域已成为全球油气勘探开发业务最具潜力的发展方向，是勘探大发现的主战场，风险共担、合作共赢是全球深水油气项目运作的方向。

油气是人类生产生活赖以生存的物质基础，是国家经济发展的重要支柱，关系到国家安全和国计民生。数据显示，我国油气消费持续增长，石油和天然气对外依存度高企，2021年分别达到72.2%和46%。

在百年变局与世纪疫情相互交织的形势下，油气的安全稳定供应与绿色低碳转型、传统化石能源的不可替代与能源转型的不可逆转，使得以油气安全为核心的能源安全成为关系国家经济社会发展的重要话题。

报告表示，2021年，受新冠肺炎疫情叠加中低油价影响，全球油气勘探呈现投资、工作量、新发现“一稳、二降、三连增”的态势。海域仍然是各大油气公司勘探开发主战场，勘探成功率自上一轮高油价以来首次超过陆上，中-南大西洋两岸、墨西哥湾、黑海、南里海、北极等热点领域引领全球油气储量发现。预计未来各大油气公司将更加注重勘探布局、投资意愿加强，全球油气勘探投资将触底反弹。

报告指出，深水领域已经成为全球油气勘探大发现的主战场，近10年深水油气项目已成为全球油气增储上产的核心领域，新发现的101个大型油气田中，深水油气田数量占比67%、储量占比68%。深水油气产量不断攀升，2021年全球深水油气产量为5亿吨油当量，占全球油气总产量的6.3%。

“中国油气公司在超前布局、战略跟随、自主勘探等方面大有可为，要不断深化认识、优化技术、强化合作。在能源转型背景下，需要把握机会，获得有利勘探区块，形成资源有效储备，通过‘一个转变、三个加强’，逐步实现‘走出去’向‘走上去’的转变，确保国家能源安全和高质量发展。”报告认为。

报告强调，要超前研判复杂多变的局势，规避项目运营的潜在风险；坚持陆上常规油气开发的主体地位和技术优势，重视海洋油气勘探项目的弃置义务，稳妥从浅水走向深水、超深水；顺应低碳化能源转型趋势，实现天然气资产从一体化向业务链发展的转变；研究国际石油公司在资产结构优化过程中的持股策略和决策依据，吸取经验和教训，确保做出最优的资产投资和出售决策，打造并巩固自身的核心产区和稳定保供基地，是中国油气公司开展境外油气合作、保障国家油气安全的前提和基础。

据了解，此次是《全球油气勘探开发形势及油公司动态》报告第六次公开发布。发布会还围绕“双碳”战略专题同日发布《国际油公司碳中和路径》报告，阐述了国际油公司推进能源转型的战略布局和探索实践。

“目前，我国加快建设新的能源体系，油气行业要贯彻落实‘四个革命、一个合作’能源安全新战略，统筹发展和安全，抓住油气增储上产和绿色低碳转型两条主线，努力实现高质量发展。”国家能源局副局长任京东在发布上表示。

(责编：王连香、高雷)

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