人民网记者 夏晓伦

“相遇理塘，它是离天很近的地方；走进理塘，跟随洁白仙鹤的翱翔；爱上理塘，感受心灵自然的流淌……”近年来，一首《云上理塘》吸引着众多游客慕名来到天空之城。

“理塘”，藏语“勒通”，意为犹如铜镜的广阔坝子。理塘县位于四川省西部、甘孜藏族自治州西南部的金沙江与雅砻江之间，横断山脉中段，素有“雪域圣地”“圣地理塘”“草原明珠”“马术之乡”“天空之城”“世界高城”之称。

在东山顶俯瞰理塘县城。人民网记者 张若涵摄

理塘县同时也是四川25个国家乡村振兴重点帮扶县之一。2020年2月，理塘县高质量“摘帽”，132个贫困村退出、5042户23992名贫困人口脱贫，贫困发生率由38.1%降至0。新征程新起航，如今的理塘正在乡村振兴的道路上阔步前行。

爱心超市：富了百姓，强了产业

记者了解到，理塘全县农作物播种面积达8.27万亩，已建成132个帮扶村的特色粮油产业基地1.9万亩，13个现代集体牧场和29个村的高标准农田1.5万亩，具有丰富的农业资源。

如何把这些“宝贝”销售出去，同时也让城里人享受到来自理塘的生态绿色美味？当地找到了一条可持续发展之路。

以俄色花茶为例，在距离县城133公里的小村庄里，生长在四五月份的俄色花茶让村里看到了致富的门路。俄色花茶在拉波镇历史悠久，采摘简单，采摘后不损害茶树生长，俄色花蕊芳香易保存，茶叶泡后甘甜回香，经过天然风干后就可以推向市场。

一直以来，当地的村民只能将采摘的成品拉到集市上去销售，一年下来也仅有微薄的收入。2018年，爱心扶贫超市的出现，让当地的俄色花茶销量倍增。

理塘县挂职副县长帖志国告诉记者，爱心超市由交通银行帮助建立，含实体店和网店两部分：实体店主要服务贫困户日常消费，采用积分制，根据贫困户参加力所能及的劳动和生产给予相应积分，贫困户可在超市凭积分换购商品；网店是通过与电商平台的对接，销售理塘特色农牧商品和手工艺品，销售利润用于丰富实体店的品类，反哺当地农户。

“只要参加村里的公益劳动，比如捡垃圾、清理杂物等，就可以攒到积分，然后就可以兑换商品。”到爱心超市选购商品的一位村民向记者表示。她在超市里转了一圈，选了一些小食品，在结账时用自己的劳动积分进行了结算。

“如今，曾经的扶贫超市完成了使命，全新的乡村振兴超市开始通过电商直播等线上渠道，销售理塘的特色农产品和手工艺品。”帖志国表示。

爱心超市通过电商直播等线上渠道推广本地产品。人民网记者 张若涵摄

爱心超市负责人索郎达吉告诉记者：“去年一年，超市的销售额超过了400万元。当前，香菇和木耳的销售非常可观的，到9月底，生鲜牛肉将迎来一波销售高峰。因为我们这里的牛肉很正宗，在市场上很受欢迎。”

作为茶马古道上的重要驿站，理塘现代商贸物流业正在呈现蒸蒸日上的势头。近年来，理塘完成仓储物流中心建设，县乡村三级物流体系日益完善，成功创建“国家级电子商务进农村综合示范县”，实现了110余种农特产品在电商平台销售。

帮扶更精准，就医更便民

理塘县地处四川西部、青藏高原东部，是全国海拔最高的县份之一，由于长期在高海拔、高寒地区生活，该地区高原性心脏病患病率比例高于平原地区。

记者获悉，交通银行连续两年援助资金近140万元，在理塘县启动了先天性心脏病儿童筛查救助项目，在全县各学校开展“先天性心脏病儿童筛查义诊活动”，共筛查全县幼儿园及小学9000余人，共计筛查出80余名患有先天性心脏病的儿童。随后，还分批次组织他们到成都的华西第二医院进行治疗。

据了解，该救助项目已让118名先心病患儿得到救助并重获新生，在救治过程中的交通费、住宿费、餐饮费、治疗费等费用，均由帮扶单位承担，实现了理塘先心病青少年患者治疗费用“零负担”，让他们重燃了“心”的希望。

“从2019年上一任帮扶干部开始，我们就一直在推进这项工作。我们通过持续帮扶、持续推进，防止病患家庭因病返贫，确保理塘的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。”帖志国说。

同时，理塘县幅员面积大，乡(镇)离县城较远，许多病患者前往县城就医困难重重，乡镇卫生院公共卫生服务效率低。对此，帖志国表示：“不仅要把患者带到大医院接受救治，更希望理塘县的群众在家门口就能获得优质医疗资源。”

“对于乡镇医院来说，救护车的到来就是‘雪中送炭’，可以让偏远地区的病患以最快的时间到达医院就诊。”成都市第三人民医院帮扶工作队队长、理塘县人民医院院长刘建表示，三院派驻理塘的医疗人员有十来位，全县老百姓在家门口就可以享受到三甲医院的高质量医疗服务。

乡村振兴，教育先行

乡村振兴怎么干，教育工作要一马当先。在理塘县第三完全小学交情楼里，记者见到了4年前从临县调过来的小学教师泽仁彭措。

交情楼，是交通银行为解决三完小教师住宿需求，投资400万元修建的1栋24套教师宿舍。在泽仁彭措的家里，记者看到，两室一厅干净整洁，家具家电一应俱全，拉开客厅的窗帘，天空之城的意境便呈现在眼前。

“现在好像有个流行的词，叫山景房。我家里就是，还是在天空之城，在白云与青山绿水之间。”泽仁彭措告诉记者，以前他租住在3公里外，既要承担不小的租房成本，还要付出更多的时间成本，交情楼的建成给他们一家三口的工作和生活都带来了很大的便利。

泽仁彭措在新居接受记者采访。人民网记者 张若涵摄

泽仁彭措感慨道：“现在的孩子很幸福，政府对教育十分重视，他们在学校里吃的住的都非常好，智慧教学还大大提升了他们学习的乐趣，比如孩子们可以通过动画的展示，更能了解古人作诗时的意境。我自己上学的时候，这样的条件简直无法想象。”

在《理塘县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案（2022-2025年）》中，巩固教育脱贫成果被摆在了首要位置。规划要求，“大力推进乡村学校建设工程”“积极整合教育资源、提高教育质量、在总体上促进教育公平推进”“大力推进教师奖励工程”“持续实施教育质量提升行动，切实加强教学常规管理”……

近年来，理塘从大力改善办学条件、提升办学水平、提高教育教学质量和师资队伍水平着手，通过办学集中化，教育信息化、教学双语化、管理精细化等方式，结合校园文化打造，城乡学校结对帮扶等措施，走出了一条均衡发展的跨越之路。

“2019年，交通银行援助200万元资金，为我校购买了智慧纳米黑板50台，率先更换电子白板为教学一体机，使教师上课从备课、课件、知识讲授、作业批改讲评、课后辅导等环节实现了一条龙。”理塘县第三完全小学相关负责人告诉记者。

“随着教育惠民政策的实施，农牧民思想观念明显转变，学校的硬件软件条件也有了跨越式的改善。我们有理由相信，经过各方不断努力，理塘的教育帮扶工作，将为每个孩子插上让梦想高飞的翅膀。”帖志国说。

交通银行相关负责人表示，未来将立足新的发展阶段，充分发挥自身优势和客户资源，积极探索帮扶新途径、新方法、新模式，帮助理塘县大力发展乡村集体经济，重点聚焦产业振兴，助力理塘开启乡村振兴新篇章。

(责编：王连香、高雷)

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