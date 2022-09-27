原标题：南京银行北京分行开展反假货币宣传月活动

9月，南京银行北京分行组织辖内各营业网点开展了形式多样的反假货币宣传活动。活动结合防疫要求，采取“线上+线下”相结合的方式开展，形成“集中性+阵地化”的宣传网络，切实让公众在宣传活动中受益，远离假币危害。

积极进行线上宣传。反假货币宣传月期间，南京银行北京分行在官方微信公众号转载国务院反假货币工作联席会议办公室、人民银行发布的多篇宣传素材，内容包括如何识别假币骗术、远离假币违法行为、收到假币怎么办、如何辨别真假人民币等内容，扩大了宣传覆盖面，切实将专业的反假货币知识传播到更广泛的群体中去，努力让人民币现金服务更多更好地惠及广大人民。

立足厅堂开展宣传。南京银行北京分行辖内各网点充分利用厅堂开展阵地宣传，在醒目位置张贴宣传海报，在电视、移动PAD、电子易拉宝、综合展示屏滚动播放电子海报等宣传材料，布置反假货币咨询台、摆放宣传折页等。厅堂服务人员在客户等候期间向其发放折页并开展现场宣导，向客户宣传反假货币等人民币现金知识、讲解真伪人民币的鉴别方法、告知发现假币的处置方法和假币犯罪的典型案例，使客户对假币的危害和相关法律法规有了更深层次的理解，提高了客户的防假意识和识假技能，调动了公众自觉抵制假币的积极性。

大力开展社会宣传。南京银行北京分行辖内各网点按照相关社区疫情防控要求，依托现金服务网格化管理基础，以网点为中心，辐射周边社区及人员活动密集区域开展反假宣传。南京银行北京分行工作人员向公众发放反假货币及人民币知识宣传折页普及相关知识，讲解如何在生活中识别假币，以假币犯罪处罚典型案例为切入点，普及反假货币法律法规和防范假币警示案例，引导公众提高防范假币意识和识别假币的能力，远离假币侵害，保护自身财产安全。同时，大力宣传《北京市举报假币犯罪奖励办法》，鼓励公众举报假币违法犯罪线索，维护人民币正常流通秩序。本次宣传活动得到了民众的一致好评，大家普遍反映学到了不少反假知识，对保护自身权益免受侵害起到了积极作用。

南京银行北京分行各网点持续在周边社区宣传的同时，针对周边日常现金收付量较大的商户也开展了重点宣传。工作人员向商户员工普及辨别假币、假币收缴等知识，使现金从业人员认识到假币的危害，能够主动配合银行收缴假币，自觉打击假币使用、传播等违法犯罪活动，提高商户人员的反假识别能力和人民币保护意识。同时，还在商户内留下网点联络卡及反假货币相关知识手册等，告知商户在收到不易识别的人民币和残损币时，可致电营业网点进行咨询。

南京银行北京分行将持续努力探索更丰富、更新颖的宣传方式，引导更多客户和重点群体学习掌握人民币防伪特征和辨别假币的方法，增强自身风险防范意识和责任意识，保护资金安全，筑牢反假货币的群众防线，不断提升人民群众使用现金的满意度。

(责编：曹淼、李源)

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