原标题：2022中国平安“励志计划”启动，助力新市民共享美好生活

搬家麻烦、买房太贵，我们该怎样平衡租房和买房？给老板打工还是自己做老板，就业创业路上又该怎样选择？

近年来，伴随着城镇化的加速发展，大量新市民移居城市，而他们面临的就业创业、租房买房、孩子上学、老人养老等需求和痛点也亟待解决。今天，2022中国平安“励志计划”（以下简称“励志计划”）正式启动，将同众多青年学生共同探讨如何发掘新市民的生活痛点，用创意与智慧为城市新邻里的美好生活出谋划策。

据了解，“励志计划”是中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）于2003年8月正式启动的长期公益项目，旨在鼓励高校学子励志报国、发奋图强，通过学术研究探索有利于中国经济高质量健康发展的新观念、新理论，为国家发展贡献力量。过去18年间，该计划已累计奖励5900余名优秀学生，发放奖金高达2000余万元，成为高校青年与社会深度互动的重要桥梁。

2022年度“励志计划”由中国青年报社、中国青少年发展基金会、共青团深圳市委、清华全研院共同主办。活动以“城市新邻里，同燃青春梦”为主题，就与新市民生活密切相关的“就业创业、住房安居、子女教育、医疗健康、养老保障”五大场景开展科研比赛，分设“金融保险”“科技健康”“社会公益”三大赛道，激励青年们围绕新市民群体的需求痛点开展学术研究，探索相关产品与服务解决方案。

本次大赛中国平安将设立总额近100万元、最高单项奖励达30万元的励志奖学金，激励参赛学子积极研究。大赛分为海选、初赛、复赛、决赛4大阶段，特邀全国知名专家、学者及企业界人士参与评审，并在复赛阶段设置战队导师，为选手提供专业的方案指导，助力青年们积累实践经验，以便更好地迈向社会、建设家国。

据悉，大赛在9月27日至10月23日开启海选报名通道，在校学生或年龄30周岁以下非在校生均可报名。活动详细规则可登录中国平安官方网站、“中国青年报”客户端及中青在线活动专区查阅。（记者 杨庭钰）

(责编：董童、李源)

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