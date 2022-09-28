人民网记者王震 罗知之

特高压输电工程、“深海一号”钻井平台，让经济发展的能源底座筑得更牢；复兴号高速列车、北斗导航系统，畅通人流物流让经济循环效率更高；神舟系列飞船、天宫空间站建设，开拓出太空经济与商业航天的新业态......

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把科技创新摆在国家发展全局的核心位置。在创新驱动发展战略的支撑下，经济高质量发展之路越走越宽广。

从“高精尖”的国之重器，到质效双升的产业科技，再到推陈出新的民生科技，科技事业发展突飞猛进，见证了我国向世界科技强国全速迈进的奋斗征程。

今年7月，人民网启动“跨越山海 逐梦未来”科技创新调研行，展现十年来科技创新重大成就，擘画新时期科技发展宏伟蓝图。面向经济主战场，我国科技实力实现跨越式发展，走出了一条从人才强、科技强，到产业强、经济强、国家强的发展道路，为推动经济社会高质量发展注入强劲动力。

激发科技创新巨大潜能，经济发展源动力换挡升级

从党的十八大提出创新驱动发展战略，到党的十九大提出创新是引领发展的第一动力，十年来，中国科技实力从量的积存迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力的提升。

数据显示，2021年，我国全社会研发费用为27956亿元，是2012年的2.7倍，年均增长11.7%；研发经费支出与GDP之比为2.44%，已接近OECD（经合组织）国家疫情前2.47%的平均水平。十年来，我国在全球创新指数中的排名由2012年的第三十四位跃升至2021年的第十二位，是世界各国中唯一持续快速上升的国家。

——科技兴农，“中国饭碗”越端越牢

在国家南繁科研育种基地，我国育成的农作物品种70%以上都来自这里。每年10月到次年4月，来自全国的数千名科研人员带着育种材料来南繁工作，装上“中国芯”的大国粮仓更加殷实。

十年来，我国农业科技创新和机械化步伐加快，推动着农业综合生产能力不断提高。2021年，我国粮食产量13657亿斤，比2012年增产11.5%，农业科技进步贡献率超过60%，农作物耕种收综合机械化率超过70%。

——转型升级，“中国智造”提速跨越

在武汉华工激光，研发人员耗时两年多，攻克了芯片检测“卡脖子”技术，国产化IC载板激光刻蚀装备效率更高、成本更低，更多制造企业能够用得起高精尖的装备。

华工激光科技馆中展示的激光切割微型黄鹤楼。郭婷婷摄

十年来，我国关键核心技术不断突破，产业结构迭代升级。大量自主研发的先进技术装备和系统进入实用，推动着“中国制造”不断向“中国智造”迈进，光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列。

——创新应用，数字经济发展动能澎湃

在宁夏中卫西部云基地，6个大型数据中心，为全国3700余家企业提供数字存储、挖掘、算力等云服务。当你在北京点一份外卖，订单数据处理可能在千里之外的黄沙戈壁。

十年来，我国数字经济蓬勃发展，以5G、大数据、人工智能为代表的数字技术正在加快赋能百业，一批智能城市、智能工厂、智能医疗和智能交通等正在形成规模。2021年，我国网民数量已达10.32亿人，比2012年增长83%；实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达24.5%。2021年我国“四新”经济（新技术、新产业、新业态、新模式）新设企业383.8万户，占新设企业总量的42.5%。

强化企业创新主体地位，经济发展生力军茁壮成长

企业是创新的主体，是推动创新创造的生力军，也是创新成果的使用者、受益者。

2021年，我国高新技术企业数量由十年前不到5万家增至33万家，领军科技企业的研发能力在全球地位明显上升；

国家重点研发计划立项的860多个项目中，企业牵头或参与的有680余项，占比高达79%；

A股非金融类上市公司研发投入超1.3万亿元，其中，1719家公司研发投入超亿元……

十年来，我国企业创新主体地位不断强化，创新动能茁壮成长，越来越多的企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，为推动经济高质量发展和加快实现高水平科技自立自强贡献智慧。

认准创新一条路，技术攻关坐得住“冷板凳”——

“只读了一所大学，只就职于一个单位，只从事一个领域。”中国工程院院士、浪潮首席科学家王恩东用“三个一”形容自己的人生轨迹。

浪潮智能工厂的信息化高端装备智能制造产线。人民网记者 申佳平摄

把科技创新作为头号任务，持续加大平台建设、创新创业、科技人才激励投入，2020年以来，浪潮集团独立或牵头承担科研项目56个，在分布式数据库、高端软件等多领域实现重大技术突破。

坚持以改革促创新，重大科技项目“揭榜挂帅”——

2022年中国煤炭科工成功揭榜山西省科技重大专项“揭榜挂帅”项目“深部煤层气多煤层水平井共采技术研究”，签订了“军令状”。

坚持改革、创新双轮驱动，中国煤炭科工对重大科技项目实施“揭榜挂帅”“赛马”机制，在科研经费、科技人才激励等多方面对科技创新工作给予全力支持，三年累计研发投入38.93亿元，有力激发了企业职工内生动力和创新潜能。

在政策、市场等多方力量激励之下，不同类别、不同发展阶段的中国企业，走出了各式各样、深具特色的创新路径，最终汇成中国经济高质量发展的宽阔大道。

落实科技创新政策措施，经济发展新优势前景光明

“有了这个新技术，手机通话和发送信息安全多了。”7月，安徽合肥市民张女士的手机装上特制的SIM卡和APP，成为使用“量子密话”量子保密通信服务的一名用户。

安徽创新馆。张俊摄

在合肥高新区的“量子大街”上，以芯片、软件、行业标准、商业模式为内容的量子产业链正在形成，通过科技创新开辟出了一条产业发展新赛道。

以科技创新为核心引领全面创新，让中国经济高质量发展基础更实、“底色”更足。以数字经济为例：截至今年5月底，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施；截至去年底，我国数字经济占GDP比重接近四成。

科技要与经济实现更强更好“耦合”，科技体制改革是重点。

党的十八大以来，中央深改委总共审议了20多个科技领域的重大改革方案；

这十年，资本市场在落实创新驱动发展战略、支持科技创新方面推出了一系列举措，科创板已支持400多家科技创新企业上市；

这十年，我国持续加大对科技创新的税收优惠力度，逐步形成覆盖企业成长和创新全生命周期的税收政策支持体系。此外，我国还积极引导金融机构加大对实体经济特别是科技创新等领域的支持力度，汇聚形成支持科技事业发展的磅礴力量。

征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。展望未来，我国将进一步坚定创新自信，奋力攻坚克难，加快推进高水平科技自立自强，在建设科技强国和实现经济社会高质量发展的新征程中勇攀高峰。

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(责编：杨曦、高雷)

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