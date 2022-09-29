人民网 曹淼

把化学、生物、物理课堂搬到污水处理厂去，这种教学方式你体验过吗？9月29日，人民网“透明工厂”直播走进中山市环保产业有限公司，深入其位于广东省阳江市的阳东区城区污水处理厂，邀请当地小学生一同实地探厂，开启了一场小小少年的“水净化”研学之旅。

广东省阳江市河流、海洋和旅游资源丰富，近年来，在注重经济发展的同时，当地各级政府积极打造经济和环境保护和谐发展的城市新名片。“阳东区城区污水处理厂自今年5月开始试运行以来，设计的日处理量为1.5万吨/天，主要处理城镇居民生活污水，出水指标可达到一级A排放标准。”中山市环保产业有限公司水务设计院设计所副所长王艳向人民网主持人许博和小朋友们介绍。

广东省阳江市阳东区城区污水处理厂（直播画面截图）

经过处理前的生活污水长啥样？进入厂区，中山市环保产业有限公司水务设计院院长黄路明举起一个盛有污水的透明容器，向小朋友抛出问题。“有悬浮物，浑浊，呈现黄褐色……”小朋友们经过仔细观察后纷纷抢答。

黄路明向小朋友展示污水处理前的水样（直播画面截图）

“这里是细格栅和旋流沉砂池，用来去除污水中的细小颗粒及悬浮物固液分离的设备，是污水进厂后的第一个环节。”黄路明介绍，家庭生活污水会最先通过专门的污水处理管网中，由污水管网流入污水处理厂，经过粗格栅去除例如菜叶、衣物毛絮等较大杂质，再经过提升泵站进入细格栅继续去除细小杂质。

“现在，我们来到了污水处理厂的核心设施——一体化氧化沟。它由缺氧区、好氧区、沉淀区三个环形池体组成。”在探厂第二站，工作人员再次获取水样并向小朋友们展示。

工厂一体化氧化沟（直播画面截图）

“为什么相比之前，这里的水更浑浊了？”面对小朋友提出的犀利问题，黄路明解释，这些浑浊物为工厂主动投放的活性污泥，其可利用自身含有的大量微生物和细菌，消耗水中的有机污染物，去除水中的硝酸盐和磷酸盐等。当活性污泥和水中的污染物质达到平衡时，生物降解后的混合液慢慢从好氧区进入沉淀段实现固液分离，污水就会变清。经过一体化氧化沟处理后，污水还需要进入反应沉淀池，再经过过滤、消毒、在线监测等处理，待所有指标达标后，方可排放到附近的河流中。

在污水处理厂反应沉淀池中生长的锦鲤。（直播画面截图）

探厂期间，小朋友们惊奇地发现，在反应沉淀池中还生长着漂亮的锦鲤。对此，中山市环保产业有限公司运营总监罗关典表示：“锦鲤是一种对水质有一定要求的物种，适宜生活在微碱性、硬度低的水质中。通过在反应沉淀池中投加絮凝剂和助凝剂，对水中的细小颗粒进行沉淀分离后，水质清澈，足以使得锦鲤成活。”

手持“集邮卡”依次探点盖章，近距离观察水质净化过程，亲手完成污水絮凝沉淀等科普实验……形式多样的研学体验让参与探厂的小朋友眼界大开。孩子们纷纷表示，今后要更加节水、爱水，珍惜水资源。

“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力，是实现经济社会高质量发展，推进美丽中国建设的必然。”在探厂专访环节，阳东区政府副区长关芬宇指出，城区相关污水处理项目投入运营后，对当地的生态修复、水资源循环利用、水环境生物多样化保护以及绿色经济发展有着非常重要的作用，在提升了城乡居民居住环境满意度指数的同时也有较大的社会效益。

对于企业如何将科技力量运用到环保产业发展中？东方园林副总裁，中山环保董事长陈涛颇有心得：“公司一直在积极探索通过科技力量实现生态环境保护。目前在建的第一批水厂定名为‘四化水厂’，即景观化，智慧化、数字化和信息化。第一步景观化已经初步实现。未来，公司将加大投入，在数字化、智慧化方面加以突破。”

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文坦言，此次探厂给自己留下了深刻印象，工厂离居民区较近，实现了绿化好、占地小、无气味、无噪音。“建议全国每个城市都应该定期邀请民众参观当地污水处理厂或垃圾处理厂。公众既能学到环保知识，加深对其理解不再有抵触心理，也可实现相关工厂和周边居民的和谐相处，还能起到对相关企业监督的作用。”

谈及“十四五”期间助力绿色发展的举措，常纪文提出四点建议，一是加强基础设施建设，把环境保护和工业园区升级改造、城市更新、乡村振兴有机结合起来；二是逐步提高污水处理标准，加强科技创新和管理创新；三是加强公众参与，实现人与环境和谐发展；四是地方要进行产业升级改造，增强自身绿色竞争力，最终实现可持续发展。

水环境持续改善，全民参与成常态。此次的直播探访为广大网友揭开了污水处理的全链条过程，展现了科技创新助力美好生活的生动实践，号召全民共建、共治、共享治水新格局。

“透明工厂”系列直播是人民网新推出一档融媒体节目，旨在以“生产透明”推动“企业透明”，进而建立健全“行业透明”制度，同时带领广大消费者“云调研”车间一线，近距离了解生产全链条，检验“中国制造”的匠心品质，探寻“中国创造”的关键密码，领略“中国品牌”的非凡魅力。

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(责编：曹淼、高雷)

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