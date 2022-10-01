新华社东京9月30日电 综述：中国家电风靡日本折射“中国制造”十年非凡成就

新华社记者刘春燕 杨光 李光正

近年来，消费者在日本家电量贩店购物时总能见到不少中国品牌家电被摆放在醒目位置销售。曾几何时，日本家电卖场的“主角”多以日本国内和西方大牌为主。如今，在“挑剔”的日本市场，中国家电不再是廉价的代名词，而是以品质和品牌美誉度制胜，日益赢得日本消费者青睐，获得日本媒体接连好评。

业内人士指出，中国家电风靡日本市场，体现了“中国制造”过去十年在智能化、品牌化、国际化等多个层面的非凡成就。

《日本经济新闻》日前以“中国家电成为日本市场主角级产品”为题报道说，中国海信集团如今在日本设立研发中心，面向日本年轻人开发的新产品受到追捧，产品被摆放在量贩店显要位置，突破了日本大牌企业对市场的垄断。

报道援引英国欧睿国际咨询公司的数据说，2017年海信在日本电视市场所占份额仅为2.4%，去年已达12.9%，跃升至第五位，与位居第一的夏普仅相差约9个百分点。

海信日本株式会社社长李文丽告诉新华社记者，海信2010年底在日本注册分公司，2011年开始销售产品，在日本市场耕耘多年后，如今已成长为深受日本消费者特别是年轻人喜爱的电器品牌。

近年来，海信电视、冰箱、洗衣机、空调、音响等产品已经进入日本几乎所有主流家电连锁店、家居用品连锁店和电商平台。

日本知名家电连锁店Bic Camera销售人员告诉记者：“我们这里摆放着各种海信产品，顾客对海信产品评价很高。”

质量更高、产品更新、售后服务更优，中国家电产品的升级嬗变强化了中国品牌效应。不仅是电视机，中国家电企业制造的冰箱、洗衣机、空调等产品如今也畅销日本市场，深受日本消费者信赖。

除了传统家电产品，中国新兴的“智慧”家电也在日本市场大放异彩。据《日本经济新闻》报道，中国智能消费电子品牌安克创新公司推出的便携家用投影仪受到远离电视的年轻人欢迎，已成为日本市场主流产品。日本调查公司BCN数据显示，2021年安克创新在日本投影仪市场销售份额达到14.8%，位列第二。

李文丽认为，中国品牌和产品在海外市场逐渐成为聚光灯下的主角，是近十年来中国经济不断发展的必然结果，包括海信在内的众多中国企业在国际化道路上不断前进。

2012年，三洋电机的洗衣机、家用冰箱等业务被海尔集团收购；2016年，东芝将白色家电业务出售给美的集团；2018年，东芝将电视机业务出售给海信集团……近十年来，中国家电企业通过并购日本家电企业业务等方式，实现了快速发展，密切了供应链合作，开创了双赢局面。

中国海关总署数据显示，2021年中日贸易额增长17.1%，达到3714亿美元。随着中日经贸关系不断扩展深化，中国产品已深度融入日本市场，“中国制造”成为日本消费者生活不可或缺的一部分。

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经