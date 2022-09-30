人民网北京9月30日电 （黄盛）中央企业专业化整合再提速——中国交通建设集团（以下简称“中交集团”）在中交四公局的基础上，新组建成立中交建筑集团有限公司（以下简称“中交建筑集团”），进一步聚焦主业、专注专业。同时，打造了中交房建产业链“链长”，服务中国建筑业改革发展和融入新型城镇化建设，推动形成了中交特色产业链和价值链的专业化、集团化、规模化发展。

中交集团党委书记、董事长王彤宙表示，组建中交建筑集团，是中交集团更好践行国家战略、彰显央企担当的重要举措，也是优化产业布局、增强发展后劲的关键一步。希望中交建筑集团积极融入首都发展、推动转型升级、扛稳发展大旗，争做国家战略的“模范践行者”、央地合作的“引领示范者”、行业发展的“创新带动者”、中交建筑的“最佳代言者”。

有业内人士表示，中央企业专业化整合，旨在形成一批专业水平高、创新能力强、引领作用突出的“专精特新”子企业，打造一批具有全球竞争力的世界一流企业。具体来看，中央企业专业化整合将具体做到“五个聚焦”：一是聚焦主责主业和培育优势企业，加快央企间资源有效整合；二是聚焦提升核心竞争力，推进企业内部深度整合融合；三是聚焦发挥平台功能作用，实现产业集团与投资、运营公司协同联动；四是聚焦更大范围优化资源配置，推动中央企业与外部资源有机结合；五是聚焦提升整合效率效果，进一步创新工作方式方法。

(责编：王连香、高雷)

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