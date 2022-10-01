新华社北京9月30日电题：取证意味着什么、旅客何时能乘坐——民航局有关司局负责人谈C919适航取证

新华社“新华视点”记者周圆

9月29日，北京首都国际机场，中国民用航空局向中国商飞颁发C919飞机型号合格证。

型号合格证是什么？C919取证意味着什么？旅客何时能坐上C919飞机？对此，“新华视点”记者采访了民航局航空器适航审定司司长杨桢梅。

C919取得型号合格证意味着什么？

“民用飞机最重要的是安全，为了判断飞机是否安全，国际通行的做法是通过立法，由政府进行适航管理，来确认飞机的安全性。”杨桢梅介绍，适航取证是国家法定要求，也是民航客机进入市场的前提条件，更是公众航空出行的安全保证。

据悉，适航取证主要包括3个证件。首先，设计民用飞机需要取得型号合格证，以表明飞机设计符合适航标准和环保要求。其次，生产民用飞机需要取得生产许可证，以确保批量生产出来的飞机符合经批准的型号设计。在此基础上，每架飞机还需要取得适航证，即“准飞证”，用以表明该架飞机处于安全可用的状态。

据了解，在业内，通常将型号合格审定看成民用飞机投入市场运营前最重要的一场“大考”。

“此次C919飞机取得型号合格证，意味着拿到了进入民用航空市场的‘准入证’。”杨桢梅表示，这也标志着我国已具备按照国际通行适航标准进行大型客机适航审定的能力。

C919适航审定表现如何？

2017年5月5日，C919圆满完成首飞，之后进入试飞取证阶段。

此后5年间，6架C919试飞飞机分别在陕西阎良、江西南昌、山东东营、内蒙古锡林浩特、新疆吐鲁番、甘肃敦煌等地进行了试飞取证工作，全面开展失速、动力、性能、飞控、结冰等科目试飞。

“在此过程中，民航局要确认C919型号设计符合中国民用航空规章第25部《运输类飞机适航标准》要求以及噪声、排放环保要求等，总共涉及495个具体条款。”杨桢梅说。

以自然结冰审定试飞为例，适航标准要求飞机应能在规章要求的最大结冰状态下安全运行。今年初，C919自然结冰审定试飞在陕西阎良进行。局方试飞员驾驶着C919试飞飞机追着云飞、往云里钻，带着厚实的冰进行一系列试验科目。最终经上百次穿云，圆满完成包括飞行品质、机翼防冰、动力装置、驾驶舱视界等多个专业与系统在内的70多个试验点。

杨桢梅表示，在适航取证过程中，民航局通过资料评审、试验目击、制造符合性检查和审定试飞等评判方式，进行高温、高湿、高寒、大风和结冰天气等各种极端自然环境的验证，对C919的安全性、可靠性、环保性等进行了全面考核。

杨桢梅说：“最终确认飞机型号设计符合中国民用航空规章的要求，C919飞机是安全的，也是环保的。”

旅客何时能坐上C919飞机?

从产品到商品，取得型号合格证的C919进入商业市场，还有哪些重要环节？

“通常情况下，民用飞机从适航取证到进入商业载客运行，还需要完成飞机交付用户和运行准备等工作。”杨桢梅说，从经验来看，不同的机型所经历的时间有所不同。

记者了解到，C919飞机目前已有28家客户，累计订单815架。中国商飞公司正在为交付用户和支持运行做积极准备。杨桢梅表示，航空公司在接收飞机后，将按相关要求完成运行合格审定，此后就能投入商业载客运行。

C919飞机走向国际市场，还有多远？

对此，杨桢梅介绍，C919飞机走向国际市场分为两种情况，一是作为中国登记注册的飞机飞出国门，二是作为中国研制的飞机销往国外。

对于飞出国门，我国作为国际民航组织成员国，已经建立了符合国际民航公约及其附件要求的适航审定体系，中国民航局颁发的适航证，可被其他国际民航组织成员国认可。中国航空公司可以运行中国登记注册并具有中国适航证的C919飞机，飞往世界各地。

对于销往国外，按照国际惯例，出口飞机应满足进口国的适航要求。C919飞机在已获得中国民航局的适航批准基础上，可以通过双边适航来获取进口国民航局的适航批准。目前，中国已与美欧等32个国家和地区签订了双边适航协议，为国产民机走向国际市场提供了良好的双边环境。

“接下来，民航局将全力做好国产民机出口的支持工作，助力国产民机走向世界。”杨桢梅说。

(责编：杨光宇、白宇)

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